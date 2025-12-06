https://ria.ru/20251206/inter-2060350734.html
"Интер" разгромил "Комо" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии
"Интер" разгромил "Комо" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Интер" разгромил "Комо" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии
Миланский "Интер" обыграл "Комо" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T22:02:00+03:00
2025-12-06T22:02:00+03:00
2025-12-06T22:48:00+03:00
футбол
серия а (чемпионат италии по футболу)
лаутаро мартинес
маркус тюрам
хакан чалханоглу
интер
комо
дженоа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922447046_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_966f1cac046722a03d11221959c9e76a.jpg
/20251205/latsio-2059924564.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922447046_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1984dcaf9b42a2dc42bd10c6264df84c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
серия а (чемпионат италии по футболу), лаутаро мартинес, маркус тюрам, хакан чалханоглу, интер, комо, дженоа, спорт
Футбол, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам, Хакан Чалханоглу, Интер, Комо, Дженоа, Спорт
"Интер" разгромил "Комо" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии
"Интер" обыграл "Комо" и возглавил турнирную таблицу Серии А