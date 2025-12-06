Рейтинг@Mail.ru
"Интер" разгромил "Комо" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
22:02 06.12.2025 (обновлено: 22:48 06.12.2025)
"Интер" разгромил "Комо" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии
"Интер" разгромил "Комо" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии
Миланский "Интер" обыграл "Комо" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Интер" разгромил "Комо" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии

"Интер" обыграл "Комо" и возглавил турнирную таблицу Серии А

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Миланский "Интер" обыграл "Комо" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Мячи забили Лаутаро Мартинес (11-я минута), Маркус Тюрам (59), Хакан Чалханоглу (81) и Карлос Аугусто (86).
"Интер", набрав 30 очков, возглавил таблицу Серии А. "Комо" с 24 баллами занимает шестое место.
В следующем туре "Интер" сыграет с "Дженоа" в гостях 14 декабря. "Комо" днем позже встретится в Риме с "Ромой".
В другом матче "Сассуоло" одержал домашнюю победу над "Фиорентиной" со счетом 3:1.
Полузащитник Лацио Маттиа Дзакканьи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Лацио" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
5 декабря, 01:07
 
