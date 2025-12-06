Рейтинг@Mail.ru
Глушенков впервые с августа остался в запасе в матче РПЛ
Футбол
 
18:50 06.12.2025
Глушенков впервые с августа остался в запасе в матче РПЛ
Нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков на скамейке запасных начнет матч 18-го тура чемпионата России по футболу против тольяттинского "Акрона"
россия
спорт, россия, акрон, максим глушенков, александр соболев, денис адамов, зенит
Футбол, Спорт, Россия, Акрон, Максим Глушенков, Александр Соболев, Денис Адамов, Зенит
© Фото : Пресс-служба ФК "Зенит"Максим Глушенков
Максим Глушенков - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Зенит"
Максим Глушенков. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков на скамейке запасных начнет матч 18-го тура чемпионата России по футболу против тольяттинского "Акрона", сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Зенит" примет "Акрон" в субботу, встреча начнется в 19:30 мск. Место Глушенкова в старте занял Александр Соболев. В последний раз Глушенков не попадал в стартовый состав петербургской команды в РПЛ 23 августа, в матче против махачкалинского "Динамо" (4:0).
Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Денис Адамов (вратарь), Нуралы Алип, Нино, Ваня Дркушич, Густаво Мантуан, Вендел, Вильмар Барриос (капитан), Педро, Жерсон, Луис Энрике, Александр Соболев.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Акрон" не смог вовремя вылететь в Петербург на матч против "Зенита"
Вчера, 00:26
 
ФутболСпортРоссияАкронМаксим ГлушенковАлександр СоболевДенис АдамовЗенитАкрон (Тольятти)Динамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
