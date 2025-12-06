https://ria.ru/20251206/glushenkov-2060335918.html
Глушенков впервые с августа остался в запасе в матче РПЛ
Глушенков впервые с августа остался в запасе в матче РПЛ
Нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков на скамейке запасных начнет матч 18-го тура чемпионата России по футболу против тольяттинского "Акрона",... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Глушенков впервые с августа остался в запасе в матче РПЛ
Футболист "Зенита" Глушенков начнет матч с "Акроном" на скамейке запасных