Хет-трик Торреса принес "Барселоне" победу над "Бетисом" в Ла Лиге
Футбол
 
22:36 06.12.2025 (обновлено: 00:11 07.12.2025)
Хет-трик Торреса принес "Барселоне" победу над "Бетисом" в Ла Лиге
Хет-трик Торреса принес "Барселоне" победу над "Бетисом" в Ла Лиге
"Барселона" обыграла "Бетис" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
ферран торрес
ламин ямаль
диего льоренте
бетис
барселона
спорт, чемпионат испании по футболу, ферран торрес, ламин ямаль, диего льоренте, бетис, барселона
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Диего Льоренте, Бетис, Барселона
Хет-трик Торреса принес "Барселоне" победу над "Бетисом" в Ла Лиге

"Барселона" со счетом 5:3 обыграла "Бетис" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Барселона" обыграла "Бетис" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
06 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Бетис
3 : 5
Барселона
06‎’‎ • Антони
85‎’‎ • Диего Льоренте
(Абде Эззалзули)
90‎’‎ • Хуан Эрнандес (П)
11‎’‎ • Ферран Торрес
(Жюль Кунде)
13‎’‎ • Ферран Торрес
(Руни Барджи)
31‎’‎ • Руни Барджи
(Педри)
40‎’‎ • Ферран Торрес
(Педри)
59‎’‎ • Ламин Ямаль (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в субботу в Севилье и завершилась победой "сине-гранатовых" со счетом 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес (11, 13 и 40-я минуты), еще по голу на свой счет записали Руни Бардагжи (31) и Ламин Ямаль (59), реализовавший пенальти. У "Бетиса" отличились Антони (6), Диего Льоренте (85) и Кучо Эрнандес (90).
Торрес оформил свой второй хет-трик в чемпионате Испании. Впервые он это сделал 21 января 2024 года - тоже в выездном матче против "Бетиса" (4:2).
"Барселона" (40 очков), одержавшая шестую победу подряд, продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" (24) располагается на пятой позиции.
В следующем туре "Барселона" примет "Осасуну" 13 декабря, "Бетис" в гостях сыграет с "Райо Вальекано" 15 декабря.
Футбол Чемпионат Испании по футболу Ферран Торрес Ламин Ямаль Диего Льоренте Бетис Барселона
 
