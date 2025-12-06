Хет-трик Торреса принес "Барселоне" победу над "Бетисом" в Ла Лиге

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Барселона" обыграла "Бетис" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
06 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
06’ • Антони
85’ • Диего Льоренте
(Абде Эззалзули)
90’ • Хуан Эрнандес (П)
11’ • Ферран Торрес
13’ • Ферран Торрес
(Руни Барджи)
31’ • Руни Барджи
(Педри)
40’ • Ферран Торрес
(Педри)
59’ • Ламин Ямаль (П)
Встреча прошла в субботу в Севилье и завершилась победой "сине-гранатовых" со счетом 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес (11, 13 и 40-я минуты), еще по голу на свой счет записали Руни Бардагжи (31) и Ламин Ямаль (59), реализовавший пенальти. У "Бетиса" отличились Антони (6), Диего Льоренте (85) и Кучо Эрнандес (90).
Торрес оформил свой второй хет-трик в чемпионате Испании. Впервые он это сделал 21 января 2024 года - тоже в выездном матче против "Бетиса" (4:2).
"Барселона" (40 очков), одержавшая шестую победу подряд, продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" (24) располагается на пятой позиции.
В следующем туре "Барселона" примет "Осасуну" 13 декабря, "Бетис" в гостях сыграет с "Райо Вальекано" 15 декабря.
