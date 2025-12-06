"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московский "Спартак" и столичное "Динамо" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Спартака", завершилась со счетом 1:1. На 19-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Динамо" Максим Осипенко. Позднее счет сравнял Иван Сергеев (61-я минута).
06 декабря 2025 • начало в 16:45
Завершен
19’ • Максим Осипенко (А)
61’ • Иван Сергеев
После использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за офсайда были отменены два гола "Динамо". На 6-й минуте встречи ворота "Спартака" поразил нападающий Константин Тюкавин, а на 84-й - защитник Николас Маричаль.
Прошедшая встреча была посвящена памяти лучшего бомбардира в истории "Спартака" Никиты Симоняна. Ветеран "красно-белых" ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В чаше стадиона были показаны уникальные архивные кадры с участием Симоняна, прозвучали его любимые песни, команды вышли на поле в специальных футболках и траурных повязках. Перед началом игры прошла церемония присвоения трибуне А имени футболиста.
"Динамо" идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. "Спартак" с 29 баллами располагается на шестой позиции.
В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, "Спартак" на выезде сыграет против "Сочи", а "Динамо" примет самарские "Крылья Советов".