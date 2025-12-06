Акция в память о Никите Симоняне в начале матча между "Спартаком" и "Динамо"

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московский "Спартак" и столичное "Динамо" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Спартака", завершилась со счетом 1:1. На 19-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Динамо" Максим Осипенко. Позднее счет сравнял Иван Сергеев (61-я минута).

После использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за офсайда были отменены два гола "Динамо". На 6-й минуте встречи ворота "Спартака" поразил нападающий Константин Тюкавин, а на 84-й - защитник Николас Маричаль.

Прошедшая встреча была посвящена памяти лучшего бомбардира в истории "Спартака" Никиты Симоняна . Ветеран "красно-белых" ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В чаше стадиона были показаны уникальные архивные кадры с участием Симоняна, прозвучали его любимые песни, команды вышли на поле в специальных футболках и траурных повязках. Перед началом игры прошла церемония присвоения трибуне А имени футболиста.

"Динамо" идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России , набрав 21 очко. "Спартак" с 29 баллами располагается на шестой позиции.