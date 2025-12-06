https://ria.ru/20251206/futbol-2060329194.html
Лондонский "Арсенал" прервал 18-матчевую серию без поражений
Лондонский "Арсенал" прервал 18-матчевую серию без поражений
Бирмингемская "Астон Вилла" обыграла лондонский "Арсенал" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Лондонский "Арсенал" прервал 18-матчевую серию без поражений
"Астон Вилла" одержала победу над "Арсеналом" в матче 15-го тура АПЛ