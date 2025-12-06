Рейтинг@Mail.ru
Лондонский "Арсенал" прервал 18-матчевую серию без поражений - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:34 06.12.2025 (обновлено: 18:10 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/futbol-2060329194.html
Лондонский "Арсенал" прервал 18-матчевую серию без поражений
Лондонский "Арсенал" прервал 18-матчевую серию без поражений - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Лондонский "Арсенал" прервал 18-матчевую серию без поражений
Бирмингемская "Астон Вилла" обыграла лондонский "Арсенал" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T17:34:00+03:00
2025-12-06T18:10:00+03:00
футбол
спорт
англия
бирмингем
английская премьер-лига (апл)
мэтти кэш
леандро троссард
эмилиано буэндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081558_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_3be70d3e80bec202aad06a04f2b17b79.jpg
/20251203/kholand-2059384843.html
англия
бирмингем
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081558_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_fb84e78ac411a9313646608d4f839b25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия, бирмингем, английская премьер-лига (апл), мэтти кэш, леандро троссард, эмилиано буэндия, астон вилла, арсенал (лондон), вулверхэмптон
Футбол, Спорт, Англия, Бирмингем, Английская премьер-лига (АПЛ), Мэтти Кэш, Леандро Троссард, Эмилиано Буэндия, Астон Вилла, Арсенал (Лондон), Вулверхэмптон
Лондонский "Арсенал" прервал 18-матчевую серию без поражений

"Астон Вилла" одержала победу над "Арсеналом" в матче 15-го тура АПЛ

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема лондонского "Арсенала"
Эмблема лондонского Арсенала - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бирмингемская "Астон Вилла" обыграла лондонский "Арсенал" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев мячи забили Мэтти Кэш (36-я минута) и Эмилиано Буэндия (90+5), у "Арсенала" отличился Леандро Троссард (52).
Английская премьер-лига (АПЛ)
06 декабря 2025 • начало в 15:30
Завершен
Астон Вилла
2 : 1
Арсенал
36‎’‎ • Мэтти Кэш
90‎’‎ • Эмилиано Буэндия
(Бубакар Камара)
52‎’‎ • Леандро Троссард
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Астон Вилла" (30 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда продлила победную серию в различных турнирах до семи матчей. "Арсенал" (33) располагается на первой строчке. Лондонский клуб прервал серию без поражений, которая продлилась 18 игр.
В следующем туре "Арсенал" примет "Вулверхэмптон" 13 декабря. Днем позже "Астон Вилла" сыграет с лондонским "Вест Хэмом" в гостях.
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Рекордный гол Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть "Фулхэм" в АПЛ
3 декабря, 00:48
 
ФутболСпортАнглияБирмингемАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Мэтти КэшЛеандро ТроссардЭмилиано БуэндияАстон ВиллаАрсенал (Лондон)Вулверхэмптон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала