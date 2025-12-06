Гендиректор "Динамо" дал оценку выступлению клуба в 2025 году

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров назвал результаты футбольного клуба в 2025 году неудовлетворительными.
В субботу "Динамо" сыграло вничью с московским "Спартаком" (1:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который стал последним для обеих команд в 2025 году. "Бело-голубые", набрав 21 очко, занимают десятое место в таблице чемпионата, а также продолжают участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала сыграют с "красно-белыми" в марте. При этом "Динамо" с 56 очками заняло пятое место в чемпионате страны по итогам сезона-2024/25, а также дошло до полуфинала пути регионов, где уступило "Спартаку".
"2025 год оценил бы как неудовлетворительный для "Динамо". Весь год", - сказал Пивоваров журналистам.
По ходу встречи со "Спартаком" главный арбитр Инал Танашев отменил голы футболистов "Динамо" Константина Тюкавина и Николаса Маричаля из-за офсайдов. "Посмотрим еще, пересмотрим. Мы никогда такие решения не принимаем на эмоциях", - ответил Пивоваров на вопрос о возможном обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
В ноябре после ухода Валерия Карпина исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" был назначен Ролан Гусев. Впоследствии член совета директоров и глава консультативного совета клуба Сергей Степашин дал слово офицера футболистам, что оставит специалиста на посту главного тренера, если коллектив под его руководством выиграет оставшиеся матчи до зимней паузы. С Гусевым команда выиграла одну встречу из четырех.
"Мнение о Гусеве я озвучу на совете директоров при принятии решения. Все важные вопросы мы будем рассматривать на совете директоров", - добавил Пивоваров.