Гендиректор "Динамо" дал оценку выступлению клуба в 2025 году
Футбол
 
20:07 06.12.2025
Гендиректор "Динамо" дал оценку выступлению клуба в 2025 году
Гендиректор "Динамо" дал оценку выступлению клуба в 2025 году - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Гендиректор "Динамо" дал оценку выступлению клуба в 2025 году
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров назвал результаты футбольного клуба в 2025 году неудовлетворительными. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
футбол
спорт
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
павел пивоваров
ролан гусев
кубок россии по футболу
спорт, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), павел пивоваров, ролан гусев, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Павел Пивоваров, Ролан Гусев, Кубок России по футболу
Гендиректор "Динамо" дал оценку выступлению клуба в 2025 году

Гендир "Динамо" Пивоваров считает, что клуб неудовлетворительно провел 2025 год

© Фото : ФК "Зенит"Павел Пивоваров
Павел Пивоваров - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : ФК "Зенит"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров назвал результаты футбольного клуба в 2025 году неудовлетворительными.
В субботу "Динамо" сыграло вничью с московским "Спартаком" (1:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который стал последним для обеих команд в 2025 году. "Бело-голубые", набрав 21 очко, занимают десятое место в таблице чемпионата, а также продолжают участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала сыграют с "красно-белыми" в марте. При этом "Динамо" с 56 очками заняло пятое место в чемпионате страны по итогам сезона-2024/25, а также дошло до полуфинала пути регионов, где уступило "Спартаку".
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Новый скандал вокруг "Спартака". Судья украл два гола у "Динамо"?
Вчера, 19:05
«
"2025 год оценил бы как неудовлетворительный для "Динамо". Весь год", - сказал Пивоваров журналистам.
По ходу встречи со "Спартаком" главный арбитр Инал Танашев отменил голы футболистов "Динамо" Константина Тюкавина и Николаса Маричаля из-за офсайдов. "Посмотрим еще, пересмотрим. Мы никогда такие решения не принимаем на эмоциях", - ответил Пивоваров на вопрос о возможном обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
В ноябре после ухода Валерия Карпина исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" был назначен Ролан Гусев. Впоследствии член совета директоров и глава консультативного совета клуба Сергей Степашин дал слово офицера футболистам, что оставит специалиста на посту главного тренера, если коллектив под его руководством выиграет оставшиеся матчи до зимней паузы. С Гусевым команда выиграла одну встречу из четырех.
«
"Мнение о Гусеве я озвучу на совете директоров при принятии решения. Все важные вопросы мы будем рассматривать на совете директоров", - добавил Пивоваров.
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В "Динамо" заявили, что решение по Гусеву будет принято до конца года
Вчера, 19:17
 
ФутболСпортДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Павел ПивоваровРолан ГусевКубок России по футболу
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
