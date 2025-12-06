https://ria.ru/20251206/akron-2060236553.html
"Акрон" не смог вовремя вылететь в Петербург на матч против "Зенита"
"Акрон" не смог вовремя вылететь в Петербург на матч против "Зенита" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Акрон" не смог вовремя вылететь в Петербург на матч против "Зенита"
Футболисты и персонал тольяттинского "Акрона" не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч чемпионата России против "Зенита" из-за решения авиакомпании... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
футбол
акрон (тольятти)
зенит
российская премьер-лига (рпл)
курумоч (аэропорт)
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Футболисты и персонал тольяттинского "Акрона" не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч чемпионата России против "Зенита" из-за решения авиакомпании задействовать чартер команды для выполнения задержанного регулярного рейса.
Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) должен состояться в субботу и начаться в 19:30 мск.
По информации "Спорт-Экспресс", когда команда прибыла в аэропорт Курумоч, ее поставили перед фактом: самолет, в который уже был загружен багаж и должна была начаться посадка, перенаправили на маршрут до Тюмени. Вещи несколько раз выгружали и загружали обратно, и в итоге команде пришлось добираться до Санкт-Петербурга другим рейсом.
«
"Авиакомпания Red Wings, у которой мы заказали услугу, повела себя очень безответственно. Ладно бы нас заранее предупредили, но за 10 минут до вылета, когда багаж уже загружен, нам говорят, что борт отдают под рейс в Тюмень. Это вызывает достаточно яркие эмоции. В итоге перед важной игрой с "Зенитом" был нарушен весь график восстановления. Это безответственно. Команда приземлилась буквально час назад (около 22:00 мск - прим. ред.), а должна была на три часа раньше. Мы просто так не оставим этот вопрос", - заявил генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев.
"Акрон" (21 очко) занимает девятое место в таблице РПЛ. "Зенит" (36) располагается на третьей строчке.
