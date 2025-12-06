"Акрон" не смог вовремя вылететь в Петербург на матч против "Зенита"

«

"Авиакомпания Red Wings, у которой мы заказали услугу, повела себя очень безответственно. Ладно бы нас заранее предупредили, но за 10 минут до вылета, когда багаж уже загружен, нам говорят, что борт отдают под рейс в Тюмень. Это вызывает достаточно яркие эмоции. В итоге перед важной игрой с "Зенитом" был нарушен весь график восстановления. Это безответственно. Команда приземлилась буквально час назад (около 22:00 мск - прим. ред.), а должна была на три часа раньше. Мы просто так не оставим этот вопрос", - заявил генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев.