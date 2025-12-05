Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
22:36 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/voleybol-2060228512.html
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли петербургскую "Ленинградку" в матче 12-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T22:36:00+03:00
2025-12-05T22:36:00+03:00
волейбол
спорт
динамо (краснодар, ж)
ленинградка (санкт-петербург, ж)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044982479_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_325b36bf44cffe4359ae6f01bf62c1e0.jpg
/20251203/zenit-2059641997.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044982479_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_a4b35c3209ed7a7524c8a986ee0e96f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, динамо (краснодар, ж), ленинградка (санкт-петербург, ж), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Динамо (Краснодар, ж), Ленинградка (Санкт-Петербург, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги

Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Ленинградку" на чемпионате России

© Фото : ЖВК "Динамо-Ак Барс"Волейболистки казанского "Динамо"
Волейболистки казанского Динамо - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : ЖВК "Динамо-Ак Барс"
Волейболистки казанского "Динамо". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волейболистки казанского "Динамо" обыграли петербургскую "Ленинградку" в матче 12-го тура чемпионата России.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 3-1 (25:18, 18:25, 25:9, 25:20).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
05 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Ленинградка
1 : 318:2525:189:2520:25
Динамо-Ак Барс
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" (11 побед, 1 поражение) возглавляет таблицу Суперлиги. "Ленинградка" (7 побед, 5 поражений) занимает четвертое место.
В следующем туре "Динамо" примет "Заречье-Одинцово" 10 декабря. В этот же день "Ленинградка" в гостях сыграет с челябинским клубом "Динамо-Метар".
Результаты других матчей:
"Минчанка" (Минск) - "Уралочка-НТМК" (Екатеринбург) - 1-3 (16:25, 28:26, 17:25, 23:25);
"Протон" (Саратов) - "Тулица" (Тула) - 3-1 (25:22, 25:12, 22:25, 25:23);
"Корабелка" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Краснодар) - 3:0 (25:19, 25:21, 25:14).
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче Суперлиги
3 декабря, 22:01
 
ВолейболСпортДинамо (Краснодар, ж)Ленинградка (Санкт-Петербург, ж)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    06.12 16:45
    Спартак Москва
    Динамо Москва
  • Футбол
    Перерыв
    Астон Вилла
    Арсенал
    1
    0
  • Футбол
    06.12 18:00
    Манчестер Сити
    Сандерленд
  • Футбол
    06.12 17:30
    Штутгарт
    Бавария
  • Футбол
    06.12 18:00
    Борнмут
    Челси
  • Футбол
    06.12 18:00
    Тоттенхэм
    Брентфорд
  • Футбол
    06.12 19:30
    Зенит
    Акрон
  • Футбол
    06.12 20:30
    Бетис
    Барселона
  • Футбол
    06.12 23:05
    ПСЖ
    Ренн
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала