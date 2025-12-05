Гол Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в матче с "Айлендерс"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1). В составе "Айлендерс" шайбы забросили Кайл Маклин (6-я минута), Андерс Ли (19), Бо Хорват (27), Адам Пелеч (28), Мэтью Барзал (39) и Кейси Сизикас (59). У "Колорадо" отличились российский нападающий Валерий Ничушкин (29), Мартин Нечас (31) и Арттури Лехконен (42).

Российский форвард "Айлендерс" Максим Шабанов отметился голевой передачей. Нападающий "островитян" Максим Цыплаков нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 35 бросков из 38. Форвард "Колорадо" Захар Бардаков заблокировал один бросок и применил один силовой прием.