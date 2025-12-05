Рейтинг@Mail.ru
Гол Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в матче с "Айлендерс" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Хоккей
 
06:08 05.12.2025
Гол Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в матче с "Айлендерс"
Гол Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в матче с "Айлендерс" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Гол Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в матче с "Айлендерс"
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк айлендерс
колорадо эвеланш
валерий ничушкин
максим шабанов
максим цыплаков
илья сорокин
/20251205/khokkey-2059942841.html
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк айлендерс, колорадо эвеланш, валерий ничушкин, максим шабанов, максим цыплаков, илья сорокин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Айлендерс, Колорадо Эвеланш, Валерий Ничушкин, Максим Шабанов, Максим Цыплаков, Илья Сорокин
Гол Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в матче с "Айлендерс"

Гол Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в матче НХЛ против "Айлендерс"

© Фото : Пресс-служба НХЛХоккеист "Колорадо Эвеланж" Валерий Ничушкин
Хоккеист Колорадо Эвеланж Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Пресс-служба НХЛ
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Айлендерс
6 : 3
Колорадо
05:56 • Кайл Маклин
(Райан Пулок, Marc Gatcomb)
18:20 • Андерс Ли
(Мэтью Барзал)
26:58 • Бо Хорват
(Matthew Schaefer, Райан Пулок)
27:59 • Адам Пелек
(Мэтью Барзал, Андерс Ли)
38:46 • Мэтью Барзал
(Максим Шабанов, Бо Хорват)
58:45 • Кейси Цизикас
28:39 • Валерий Ничушкин
(Сэм Малински, Брок Нельсон)
30:04 • Мартин Некаш
(Виктор Олофссон, Брент Бернс)
41:27 • Арттури Лехконен
(Кэйл Макар, Мартин Некаш)
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1). В составе "Айлендерс" шайбы забросили Кайл Маклин (6-я минута), Андерс Ли (19), Бо Хорват (27), Адам Пелеч (28), Мэтью Барзал (39) и Кейси Сизикас (59). У "Колорадо" отличились российский нападающий Валерий Ничушкин (29), Мартин Нечас (31) и Арттури Лехконен (42).
Российский форвард "Айлендерс" Максим Шабанов отметился голевой передачей. Нападающий "островитян" Максим Цыплаков нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 35 бросков из 38. Форвард "Колорадо" Захар Бардаков заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Сент-Луис Блюз", несмотря на гол форварда Павла Бучневича, проиграли "Бостон Брюинз" (2:5), "Каролина Харрикейнз" уступила "Торонто Мейпл Лифс" (1:5), а "Флорида Пантерз" потерпела поражение в овертайме во встрече с "Нэшвилл Предаторз" (1:2 ОТ).
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Два гола и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Тампой"
05:58
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк АйлендерсКолорадо ЭвеланшВалерий НичушкинМаксим ШабановМаксим ЦыплаковИлья Сорокин
 
