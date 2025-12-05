Гол Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в матче с "Айлендерс"

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1). В составе "Айлендерс" шайбы забросили Кайл Маклин (6-я минута), Андерс Ли (19), Бо Хорват (27), Адам Пелеч (28), Мэтью Барзал (39) и Кейси Сизикас (59). У "Колорадо" отличились российский нападающий Валерий Ничушкин (29), Мартин Нечас (31) и Арттури Лехконен (42).
Российский форвард "Айлендерс" Максим Шабанов отметился голевой передачей. Нападающий "островитян" Максим Цыплаков нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 35 бросков из 38. Форвард "Колорадо" Захар Бардаков заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Сент-Луис Блюз", несмотря на гол форварда Павла Бучневича, проиграли "Бостон Брюинз" (2:5), "Каролина Харрикейнз" уступила "Торонто Мейпл Лифс" (1:5), а "Флорида Пантерз" потерпела поражение в овертайме во встрече с "Нэшвилл Предаторз" (1:2 ОТ).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.