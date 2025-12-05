Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над тольяттинской "Ладой" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Тольятти, закончилась победой гостей со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). У победителей шайбы забросили Никита Гусев (24-я минута), Дилан Сикьюра (39, 49) и Артем Ильенко (57). В составе гостей отличились Андрей Алтыбармакян (28) и Никита Михайлов (42).
"Динамо" одержало пятую победу подряд и с 44 очками занимает пятую позицию в таблице Западной конференции, где потерпевшая третье поражение подряд "Лада" (23 очка) идет десятой. В следующем матче московская команда 7 декабря на выезде встретится с челябинским "Трактором", тольяттинцы в тот же день примут череповецкую "Северсталь".
05 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
27:11 • Андрей Алтыбармакян
(Никита Сетдиков, Maxim Belousov)
41:21 • Никита Михайлов
23:40 • Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
38:10 • Дилан Сикура
(Никита Гусев, Джордан Уил)
48:03 • Дилан Сикура
56:40 • Артем Ильенко
(Артем Сергеев)