Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд в КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:28 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/dinamo-2060212052.html
Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд в КХЛ
Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд в КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд в КХЛ
Московское "Динамо" одержало победу над тольяттинской "Ладой" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T20:28:00+03:00
2025-12-05T20:28:00+03:00
футбол
спорт
никита гусев
артем ильенко
андрей алтыбармакян
хк динамо
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974495683_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_a5c5a3b1e21b4e6de2a64c1a0a06c7b0.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974495683_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_59c9fc350b921cbc8a5b8aca935d04d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита гусев, артем ильенко, андрей алтыбармакян, хк динамо, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Футбол, Спорт, Никита Гусев, Артем Ильенко, Андрей Алтыбармакян, ХК Динамо, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд в КХЛ

Московское "Динамо" обыграло "Ладу" в матче КХЛ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч "Динамо М" - "Адмирал"
Хоккей. КХЛ. Матч Динамо М - Адмирал - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над тольяттинской "Ладой" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Тольятти, закончилась победой гостей со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). У победителей шайбы забросили Никита Гусев (24-я минута), Дилан Сикьюра (39, 49) и Артем Ильенко (57). В составе гостей отличились Андрей Алтыбармакян (28) и Никита Михайлов (42).
"Динамо" одержало пятую победу подряд и с 44 очками занимает пятую позицию в таблице Западной конференции, где потерпевшая третье поражение подряд "Лада" (23 очка) идет десятой. В следующем матче московская команда 7 декабря на выезде встретится с челябинским "Трактором", тольяттинцы в тот же день примут череповецкую "Северсталь".
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
Лада
2 : 4
Динамо Москва
27:11 • Андрей Алтыбармакян
(Никита Сетдиков, Maxim Belousov)
41:21 • Никита Михайлов
(Андрей Алтыбармакян, Георгий Белоусов)
23:40 • Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
38:10 • Дилан Сикура
(Никита Гусев, Джордан Уил)
48:03 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков)
56:40 • Артем Ильенко
(Артем Сергеев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортНикита ГусевАртем ИльенкоАндрей АлтыбармакянХК Динамо (Москва)ЛадаКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала