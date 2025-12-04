"Не до этого": Соболев признался, что стал меньше играть в компьютер

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский футболист петербургского "Зенита" Александр Соболев заявил, что стал меньше времени уделять компьютерным играм из-за рождения второго ребенка и постоянных тренировок.
В феврале 2017 года у Соболева и его супруги Елены родился сын Сергей. 12 ноября Соболев сообщил о рождении второго сына.
«
"Если так говорить, то ночами я особо никогда не играл в компьютер, если мы говорим про него. А так именно в быту у меня особо ничего не поменялось. У меня есть семья, сейчас родился второй ребенок, поэтому чуть поменьше сна стало в какой-то степени (улыбается). А так в принципе ничего не поменялось. Как все пишут, что я дома играю в компьютерные игры с утра до ночи… Это не так. У меня есть семья, дети, тренировки - не до этого. Конечно, могу поиграть, когда есть свободное время - час-два. А так, чтобы постоянно - такого нет", - приводит слова Соболева с пресс-конференции официальный сайт "Зенита".
Соболеву 28 лет. Он перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в августе 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 22 матча в различных турнирах, в которых забил пять мячей.
