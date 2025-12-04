КДК РФС оштрафовал Баринова на сто тысяч рублей

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 100 тысяч рублей капитана московского "Локомотива" Дмитрия Баринова за оскорбительное поведение по отношению к болельщикам "Спартака" после матча Кубка России, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.