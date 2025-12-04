Рейтинг@Mail.ru
КДК РФС оштрафовал Баринова на сто тысяч рублей - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:36 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/shtraf-2059793518.html
КДК РФС оштрафовал Баринова на сто тысяч рублей
КДК РФС оштрафовал Баринова на сто тысяч рублей - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
КДК РФС оштрафовал Баринова на сто тысяч рублей
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 100 тысяч рублей капитана московского "Локомотива" Дмитрия Баринова за... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T15:36:00+03:00
2025-12-04T15:36:00+03:00
футбол
спорт
дмитрий баринов
локомотив (москва)
артур григорьянц
спартак москва
кубок россии по футболу
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038202314_0:0:1624:914_1920x0_80_0_0_4c2212e9e615d52058b2e2b9858f0d10.jpg
/20251204/kdk-2059789438.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038202314_0:0:1624:1218_1920x0_80_0_0_e24f53e6c287f81ec6dd8c5b7432dcb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий баринов, локомотив (москва), артур григорьянц, спартак москва, кубок россии по футболу, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Дмитрий Баринов, Локомотив (Москва), Артур Григорьянц, Спартак Москва, Кубок России по футболу, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ)
КДК РФС оштрафовал Баринова на сто тысяч рублей

КДК оштрафовал Баринова за оскорбительное поведение в адрес фанатов "Спартака"

© Соцсети "Локомотива"Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Соцсети "Локомотива"
Дмитрий Баринов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 100 тысяч рублей капитана московского "Локомотива" Дмитрия Баринова за оскорбительное поведение по отношению к болельщикам "Спартака" после матча Кубка России, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
"Локомотив" 26 ноября проиграл столичному "Спартаку" со счетом 2:3 в ответном матче 1/4 финала плей-офф пути РПЛ Кубка России и вылетел в путь регионов. Баринов, уходя с поля, вступил в конфликт с болельщиком "красно-белых". В четверг полузащитник общался с КДК РФС по видеоконференцсвязи.
"Рассмотрели оскорбительное поведение футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова по окончании матча Кубка России. Он был приглашен на заседание по видеоконференцсвязи. Баринов признался, что не сдержался и в его речи были оскорбления и нецензурная лексика. Мы учли все факторы данной ситуации. За оскорбительное поведение в отношении иных лиц КДК оштрафовал Баринова на 100 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
КДК РФС оштрафовал "Спартак" за оскорбительные выражения болельщиков
Вчера, 15:22
 
ФутболСпортДмитрий БариновЛокомотив (Москва)Артур ГригорьянцСпартак МоскваКубок России по футболуРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала