Десять очков Демина помогли "Бруклину" обыграть "Чикаго" в матче НБА

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" нанес поражение "Чикаго Буллз" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Чикаго закончилась победой гостей со счетом 113:103 (29:24, 25:20, 29:31, 30:28). Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из "Бруклина", в активе которого 33 очка и 10 подборов. Его партнер по команде россиянин Егор Демин набрал 10 очков и сделал 4 передачи за 25 минут на площадке. В составе хозяев трипл-дабл из 28 очков, 11 подборов и 11 передач оформил Джош Гидди, а дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов на счету Николы Вучевича.
04 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
"Нетс" с пятью победами в 21 матче идут на 13-м месте в Восточной конференции, где потерпевшие пятое поражение подряд "Буллз" (9 побед) располагаются на 11-й позиции.
Результаты других матчей:
- "Индиана Пэйсерс" - "Денвер Наггетс" - 120:135;
- "Кливленд Кавальерс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 110:122;
- "Орландо Мэджик" - "Сан-Антонио Спёрс" - 112:114;
- "Атланта Хокс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 92:115;
- "Нью-Йорк Никс" - "Шарлотт Хорнетс" - 119:104;
- "Милуоки Бакс" - "Детройт Пистонс" - 113:109;
- "Хьюстон Рокетс" - "Сакраменто Кингз" - 121:95;
- "Даллас Маверикс" - "Майами Хит" - 118:108.