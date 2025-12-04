Рейтинг@Mail.ru
Десять очков Демина помогли "Бруклину" обыграть "Чикаго" в матче НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
07:37 04.12.2025 (обновлено: 09:10 04.12.2025)
Десять очков Демина помогли "Бруклину" обыграть "Чикаго" в матче НБА
Десять очков Демина помогли "Бруклину" обыграть "Чикаго" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Десять очков Демина помогли "Бруклину" обыграть "Чикаго" в матче НБА
"Бруклин Нетс" нанес поражение "Чикаго Буллз" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 04.12.2025
егор демин, майкл портер, никола вучевич, бруклин нетс, чикаго буллз, индиана пэйсерс, нба
Баскетбол, Егор Демин, Майкл Портер, Никола Вучевич, Бруклин Нетс, Чикаго Буллз, Индиана Пэйсерс, НБА
Десять очков Демина помогли "Бруклину" обыграть "Чикаго" в матче НБА

"Бруклин" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА

Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" нанес поражение "Чикаго Буллз" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Чикаго закончилась победой гостей со счетом 113:103 (29:24, 25:20, 29:31, 30:28). Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из "Бруклина", в активе которого 33 очка и 10 подборов. Его партнер по команде россиянин Егор Демин набрал 10 очков и сделал 4 передачи за 25 минут на площадке. В составе хозяев трипл-дабл из 28 очков, 11 подборов и 11 передач оформил Джош Гидди, а дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов на счету Николы Вучевича.
"Нетс" с пятью победами в 21 матче идут на 13-м месте в Восточной конференции, где потерпевшие пятое поражение подряд "Буллз" (9 побед) располагаются на 11-й позиции.

Результаты других матчей:

