https://ria.ru/20251204/khokkey-2059676091.html
Овечкин забил 910-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 910-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Овечкин забил 910-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 910-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T06:30:00+03:00
2025-12-04T06:30:00+03:00
2025-12-04T07:19:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059408492_0:100:1081:708_1920x0_80_0_0_b416405a3a4b87545a7bb16901577bba.jpg
/20250405/tablitsa-luchshikh-bombardirov-nkhl-na-segodnya-1841381783.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059408492_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_7f5f75af1acce8bcb8201d3c671cfc94.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 910-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забросил 910-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги