Передачи Мичкова и Гребенкина помогли "Филадельфии" обыграть "Баффало"
Хоккей
Хоккей
 
06:21 04.12.2025
Передачи Мичкова и Гребенкина помогли "Филадельфии" обыграть "Баффало"
Передачи Мичкова и Гребенкина помогли "Филадельфии" обыграть "Баффало"
Передачи Мичкова и Гребенкина помогли "Филадельфии" обыграть "Баффало"
Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.12.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
филадельфия флайерз
баффало сейбрз
матвей мичков
егор замула
Новости
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Филадельфия Флайерз, Баффало Сейбрз, Матвей Мичков, Егор Замула
Передачи Мичкова и Гребенкина помогли "Филадельфии" обыграть "Баффало"

Передачи Мичкова и Гребенкина помогли "Филадельфии" обыграть "Баффало" в НХЛ

© Фото : x.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : x.com/nhlflyers
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
Филадельфия
5 : 2
Баффало
08:26 • Трэвис Конечны
(Матвей Мичков, Трэвис Санхейм)
09:04 • Тревор Зеграс
(Трэвис Санхейм, Трэвис Конечны)
09:25 • Бобби Бринк
(Ноа Кэйтс, Никита Гребенкин)
21:45 • Ноа Кэйтс
(Бобби Бринк, Джейми Дрисдэйл)
32:43 • Оуэн Типпетт
(Матвей Мичков, Шон Кутюрье)
04:08 • Джейсон Цукер
(Джошуа Доан, Джош Норрис)
31:48 • Боуэн Байрэм
(Алекс Так, Джек Куинн)
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0). В составе "Флайерз" шайбы забросили Трэвис Конечны (9-я минута), Тревор Зеграс (10), Бобби Бринк (10), Ноа Кейтс (22) и Оуэн Типпетт (33). У "Баффало" авторами голов стали Джейсон Цукер (5) и Боуэн Байрэм (32).
Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков отметился двумя голевыми передачами. Форвард "Флайерз" Никита Гребенкин записал себе в актив один результативный пас. Защитник "летчиков" Егор Замула нанес один бросок в створ ворот и заблокировал два броска.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Даллас Старз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" (3:0).
