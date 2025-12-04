Передачи Мичкова и Гребенкина помогли "Филадельфии" обыграть "Баффало"

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0). В составе "Флайерз" шайбы забросили Трэвис Конечны (9-я минута), Тревор Зеграс (10), Бобби Бринк (10), Ноа Кейтс (22) и Оуэн Типпетт (33). У "Баффало" авторами голов стали Джейсон Цукер (5) и Боуэн Байрэм (32).