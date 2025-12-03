Рейтинг@Mail.ru
Жители Венесуэлы рассказали о настроениях на фоне эскалации угроз США - РИА Новости, 03.12.2025
08:28 03.12.2025
Жители Венесуэлы рассказали о настроениях на фоне эскалации угроз США
Жители Венесуэлы рассказали о настроениях на фоне эскалации угроз США
Рост напряжённости между Каракасом и Вашингтоном из-за эскалации военной угрозы со стороны администрации Дональда Трампа не повлиял на привычный ритм жителей... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:28:00+03:00
2025-12-03T08:28:00+03:00
в мире
сша
каракас
венесуэла
николас мадуро
ford motor
turkish airlines
air europa
сша
каракас
венесуэла
в мире, сша, каракас, венесуэла, николас мадуро, ford motor, turkish airlines, air europa
В мире, США, Каракас, Венесуэла, Николас Мадуро, Ford Motor, Turkish Airlines, Air Europa
Жители Венесуэлы рассказали о настроениях на фоне эскалации угроз США

Кабрера: Венесуэла находится в спокойной обстановке, несмотря на угрозы США

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Вид на город Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 дек - РИА Новости. Рост напряжённости между Каракасом и Вашингтоном из-за эскалации военной угрозы со стороны администрации Дональда Трампа не повлиял на привычный ритм жителей Каракаса, которые отвергают воинственную риторику США, убедился корреспондент РИА Новости.
"Я вижу вокруг нормальную, очень красивую обстановку, вижу Рождество. Думаю, каждый смотрит по-своему, а с моей точки зрения, мы не хотим войны, мы люди мирные", - сказала в беседе с РИА Новости 71-летняя Лола Кабрера.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Амнистии не будет. Трамп готовится ко "второму Вьетнаму"
Вчера, 08:00
Несмотря на возрастающее давление на правительство страны, столица живёт в обычном режиме: горожане делают рождественские покупки и передвигаются по улицам в привычных для Каракаса пробках. Собеседница агентства рассказала, что в минувшие выходные в торговом центре вынуждена была ждать свободный столик из-за потока посетителей. Она и другие члены её семьи не предпринимают никаких мер предосторожности на случай потенциальной атаки США.
"Я живу своей обычной жизнью. Да, есть угроза, но думаю, что здесь ничего не случится", - выразила надежду Кабрера.
Торговцы на центральных проспектах Каракаса рассказали, что рождественские продажи снизились по сравнению с прошлым годом. Конкретных цифр они не приводят, но связывают падение спроса с экономическими трудностями, обусловленными колебаниями курса и инфляцией.
Житель штата Карабобо Мисаэль Хименес, находившийся в столице по делам, заявил, что город живёт спокойно, а США, по его мнению, стремятся завладеть ресурсами страны. Мать двоих детей Адриана Карвахаль отметила, что её семья запасла непортящиеся продукты, но подчеркнула: граждане не выражают страха перед сложившейся ситуацией.
Отношения с Вашингтоном обострились в августе, когда США развернули в Карибском море крупную военно-морскую группировку, включающую эсминцы, атомную субмарину, авианосец USS Gerald R. Ford и более 4 тысяч морских пехотинцев. Белый дом объяснил это необходимостью борьбы с наркотрафиком. Со 2 сентября вооружённые силы США нанесли более 20 ударов по судам, которые, как утверждается, перевозили наркотики, что привело к гибели не менее 83 человек. Для расследования этих действий Национальная ассамблея Венесуэлы создала специальную комиссию, намеренную передать материалы в международные инстанции.
Каракас расценил развертывание как нарушение международного права и часть гибридной войны, направленной на смену руководства страны. Президент Николас Мадуро заявил, что располагает более чем 200 тысячами военнослужащих для реагирования на любые сценарии, и привёл в готовность Боливарианскую милицию численностью свыше восьми миллионов человек.
Напряжённость усилилась после уведомления Федерального авиационного управления США от 21 ноября, рекомендовавшего авиакомпаниям соблюдать повышенные меры предосторожности при полётах в районе Майкетии. Вслед за этим Iberia, GOL, Avianca, TAP, Latam Airlines, Turkish Airlines, Air Europa и Plus Ultra приостановили рейсы в Венесуэлу.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войны, заявил Петро
Вчера, 00:34
 
В миреСШАКаракасВенесуэлаНиколас МадуроFord MotorTurkish AirlinesAir Europa
 
 
