Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Волейбол
 
22:01 03.12.2025
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче Суперлиги
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче Суперлиги
сосновый бор
спорт, сосновый бор, зенит (санкт-петербург), динамо-ло (ленинградская обл.), белогорье (белгород), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Сосновый Бор, Зенит (Санкт-Петербург), Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Белогорье (Белгород), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Казанский "Зенит" одержал победу над "Динамо-ЛО" из Соснового Бора в перенесенном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Сосновом Бору завершилась со счетом 3-2 (19:25, 25:16, 25:16, 15:25, 15:8) в пользу гостей.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
03 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Динамо-ЛО
2 : 325:1916:2516:2525:158:15
Зенит-Казань
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит" выиграл третий матч чемпионата подряд. Команда, одержавшая десять побед при одном поражении, возглавляет таблицу. "Динамо-ЛО" потерпело пятое поражение при шести победах и идет седьмым.
В следующем матче "Динамо-ЛО" 6 декабря сыграет в гостях с уфимским клубом "Динамо-Урал", в этот же день казанская команда на выезде встретится с петербургским "Зенитом".
В игре 11-го тура белгородское "Белогорье" дома обыграло кемеровский "Кузбасс" со счетом 3-1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:18).
Яна Бурлакова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ВолейболСпортСосновый БорЗенит (Санкт-Петербург)Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)Белогорье (Белгород)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
