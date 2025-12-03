Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче Суперлиги

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Казанский "Зенит" одержал победу над "Динамо-ЛО" из Соснового Бора в перенесенном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу.

Встреча в Сосновом Бору завершилась со счетом 3-2 (19:25, 25:16, 25:16, 15:25, 15:8) в пользу гостей.

"Зенит" выиграл третий матч чемпионата подряд. Команда, одержавшая десять побед при одном поражении, возглавляет таблицу. "Динамо-ЛО" потерпело пятое поражение при шести победах и идет седьмым.

В следующем матче "Динамо-ЛО" 6 декабря сыграет в гостях с уфимским клубом "Динамо-Урал", в этот же день казанская команда на выезде встретится с петербургским "Зенитом".