Рейтинг@Mail.ru
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059634120.html
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского - РИА Новости, 03.12.2025
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак саботировал приказы главы киевского режима, сообщила экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, ее... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T21:10:00+03:00
2025-12-03T21:10:00+03:00
в мире
киев
украина
андрей ермак
владимир зеленский
юлия мендель
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059541684.html
https://ria.ru/20251203/budanov-2059624764.html
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059567170.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, андрей ермак, владимир зеленский, юлия мендель, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского

Бывший пресс-секретарь Мендель: Ермак саботировал приказы Зеленского

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак саботировал приказы главы киевского режима, сообщила экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, ее цитирует Telegram-канал "Страна.ua".
"Многие высокопоставленные чиновники, которые уже оставили свои посты, подтвердят, что Андрей Борисович часто обманывал Зеленского, не раз подавал информацию так, как ему было выгодно, так, как он ее интерпретировал. Не раз высокопоставленные чиновники получали звонки от Андрея Борисовича с требованием не выполнять задания, которые просил выполнить Зеленский", — сказала она.
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Рютте сделал провокационное заявление о Зеленском
Вчера, 15:55
Мендель также добавила, что Ермак по телефону запрещал и ей выполнять задания Зеленского.
"Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу. Спасибо за то, что я жива, потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек", — высказалась экс-пресс-секретарь.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Украине вспомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму
Вчера, 20:02
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Ермак в ответ на просьбу написать заявление об отставке устроил Зеленскому истерику. По данным источников, мнение о том, что Ермака нужно уволить, в последнее время высказывали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже заместитель Ермака Олег Татаров. Как пишет издание, некоторые члены команды Зеленского состояли в "революционном" чате, где координировали свои действия, чтобы убрать Ермака с должности.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее лидер киевского режима подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мы можем дать". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Вчера, 17:06
 
В миреКиевУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийЮлия МендельНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала