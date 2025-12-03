"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак саботировал приказы главы киевского режима, сообщила экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, ее цитирует Telegram-канал "Страна.ua".
"Многие высокопоставленные чиновники, которые уже оставили свои посты, подтвердят, что Андрей Борисович часто обманывал Зеленского, не раз подавал информацию так, как ему было выгодно, так, как он ее интерпретировал. Не раз высокопоставленные чиновники получали звонки от Андрея Борисовича с требованием не выполнять задания, которые просил выполнить Зеленский", — сказала она.
"Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу. Спасибо за то, что я жива, потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек", — высказалась экс-пресс-секретарь.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Ермак в ответ на просьбу написать заявление об отставке устроил Зеленскому истерику. По данным источников, мнение о том, что Ермака нужно уволить, в последнее время высказывали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже заместитель Ермака Олег Татаров. Как пишет издание, некоторые члены команды Зеленского состояли в "революционном" чате, где координировали свои действия, чтобы убрать Ермака с должности.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее лидер киевского режима подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.