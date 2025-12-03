https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059541684.html
Рютте сделал провокационное заявление о Зеленском
Рютте сделал провокационное заявление о Зеленском - РИА Новости, 03.12.2025
Рютте сделал провокационное заявление о Зеленском
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский, как и другие представители украинских властей, предпринимает необходимые усилия для решения ситуации с... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:55:00+03:00
2025-12-03T15:55:00+03:00
2025-12-03T20:32:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
нато
украина
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, НАТО, Дело Миндича
Рютте сделал провокационное заявление о Зеленском
Генсек НАТО Рютте заявил о якобы успехе Украины в борьбе с коррупцией
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский, как и другие представители украинских властей, предпринимает необходимые усилия для решения ситуации с коррупцией, об этом сообщает издание Clash Report в соцсети X
.
"Когда имеет место коррупция, важно, чтобы украинцы с ней разобрались. И они уже это делают", — заявил он.
Также Рютте выразил уверенность в том, что глава киевского режима "предпринимает все необходимые шаги для искоренения коррупции".
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ
и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко
, в компании "Энергоатом
", а также у Тимура Миндича
, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского
. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук
отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
Зеленский 28 ноября объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.