Рютте сделал провокационное заявление о Зеленском
15:55 03.12.2025 (обновлено: 20:32 03.12.2025)
Рютте сделал провокационное заявление о Зеленском
Рютте сделал провокационное заявление о Зеленском
в мире, украина, владимир зеленский, герман галущенко, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, нато, дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, НАТО, Дело Миндича
Рютте сделал провокационное заявление о Зеленском

Генсек НАТО Рютте заявил о якобы успехе Украины в борьбе с коррупцией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский, как и другие представители украинских властей, предпринимает необходимые усилия для решения ситуации с коррупцией, об этом сообщает издание Clash Report в соцсети X.
"Когда имеет место коррупция, важно, чтобы украинцы с ней разобрались. И они уже это делают", — заявил он.
Также Рютте выразил уверенность в том, что глава киевского режима "предпринимает все необходимые шаги для искоренения коррупции".

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
Зеленский 28 ноября объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомНАТОДело Миндича
 
 
