Рютте сделал провокационное заявление о Зеленском

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский, как и другие представители украинских властей, предпринимает необходимые усилия для решения ситуации с коррупцией, об этом сообщает издание Clash Report в соцсети X

"Когда имеет место коррупция, важно, чтобы украинцы с ней разобрались. И они уже это делают", — заявил он.

Также Рютте выразил уверенность в том, что глава киевского режима "предпринимает все необходимые шаги для искоренения коррупции".

Коррупционный скандал на Украине

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.