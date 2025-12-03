Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 03.12.2025 (обновлено: 17:45 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059521006.html
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом - РИА Новости, 03.12.2025
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом
Украина будет готовить новую встречу с США, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:57:00+03:00
2025-12-03T17:45:00+03:00
в мире
брюссель
владимир зеленский
дело миндича
джаред кушнер
украина
сша
рустем умеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059440019.html
https://ria.ru/20251203/telegraph-2059516963.html
брюссель
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, владимир зеленский, дело миндича, джаред кушнер, украина, сша, рустем умеров
В мире, Брюссель, Владимир Зеленский, Дело Миндича, Джаред Кушнер, Украина, США, Рустем Умеров
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом

Зеленский заявил о подготовке новой встречи в США по мирному плану

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украина будет готовить новую встречу с США, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Игнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
Вчера, 10:43
Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве отправятся в одну из европейских стран, где в среду запланирована их встреча с Зеленским. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что переговоры могут пройти в Брюсселе, но точной договоренности еще нет.
Сегодня журналист издания Kyiv Post Алекс Райфоглу со ссылкой на источники заявил, что встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе отменена.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
Вчера, 14:50
 
В миреБрюссельВладимир ЗеленскийДело МиндичаДжаред КушнерУкраинаСШАРустем Умеров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала