Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский возвращается домой, не дождавшись встречи с Уиткоффом - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/zelenskij-2059442005.html
СМИ: Зеленский возвращается домой, не дождавшись встречи с Уиткоффом
СМИ: Зеленский возвращается домой, не дождавшись встречи с Уиткоффом - РИА Новости, 03.12.2025
СМИ: Зеленский возвращается домой, не дождавшись встречи с Уиткоффом
Владимир Зеленский возвращается на Украину, не дождавшись встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, утверждает журналист издания Kyiv Post... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:55:00+03:00
2025-12-03T10:55:00+03:00
в мире
украина
брюссель
сша
владимир зеленский
стив уиткофф
джаред кушнер
flightradar24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059440019.html
украина
брюссель
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_42:0:2623:1936_1920x0_80_0_0_c458fed5e41b56789ba4c88fdfed4a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, сша, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, flightradar24, дело миндича
В мире, Украина, Брюссель, США, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Flightradar24, Дело Миндича
СМИ: Зеленский возвращается домой, не дождавшись встречи с Уиткоффом

KP: Зеленский вернулся на Украину, не дождавшись встречи с Уиткоффом в Европе

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский возвращается на Украину, не дождавшись встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, утверждает журналист издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу со ссылкой на источники.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве отправятся в одну из европейских стран, где в среду запланирована их встреча с Зеленским. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что переговоры могут пройти в Брюсселе, но точной договоренности еще нет.
"Встреча в Брюсселе отменена... Зеленский возвращается домой", - написал Рауфоглу в соцсети X.
При этом, по данным портала FlightAware, самолет властей Украины почти шесть часов назад прилетел из Ирландии, где Зеленский находился с визитом, в Польшу.
По данным портала Flightradar24, самолет, на котором, вероятно, находится Уиткофф, не стал останавливаться в Европе и летит в сторону Америки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
Вчера, 10:43
 
В миреУкраинаБрюссельСШАВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДжаред КушнерFlightradar24Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала