ВСУ потеряли до 220 военных в зоне группировки "Запад"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 03.12.2025
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в ряде районов Харьковской области
2025-12-03T12:13:00+03:00
2025-12-03T12:13:00+03:00
2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Моначиновка, Новоосиново, Благодатовка в Харьковской области, а также Александровка в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", 13 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
 
Архив
