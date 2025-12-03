Рейтинг@Mail.ru
13:53 03.12.2025
ФСБ задержала главу военного представительства Минобороны в Татарстане
ФСБ задержала главу военного представительства Минобороны в Татарстане
ФСБ задержала главу военного представительства Минобороны в Татарстане

КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали начальника военного представительства Минобороны России, причастного к получению взятки в особо крупном размере, сообщает региональное УФСБ.
"Установлено, что фигурант дела получал денежное вознаграждение за оказание содействия при согласовании актов сдачи-приемки работ и неприменение мер ответственности при выявлении нарушений условий государственного контракта по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны на территории республики Крым и зоны проведения СВО", - говорится в сообщении.
На основании материалов возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки" и "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
11 ноября, 18:30
 
