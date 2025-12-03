https://ria.ru/20251203/zaderzhanie-2059503560.html
ФСБ задержала главу военного представительства Минобороны в Татарстане
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали начальника военного представительства Минобороны России, причастного к получению взятки в особо крупном РИА Новости, 03.12.2025
Главу военного представительства Минобороны в Татарстане заподозрили во взятке