ФСБ задержала главу военного представительства Минобороны в Татарстане

КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали начальника военного представительства Минобороны России, причастного к получению взятки в особо крупном размере, сообщает региональное УФСБ.

На основании материалов возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки" и "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа".