Национальный бренд "Сделано в России" решает основные задачи экспортеров

экономика
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Национальный бренд "Сделано в России" помогает решить три главные задачи экспортеров: становится гарантией качества, защищает от подделок и доносит ценности до покупателей, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"Национальный бренд помогает решить три главные проблемы экспортеров. Об этом на XII Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" заявил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭФ) Александр Молодцов", - сказано в сообщении.
"Во-первых, бренд становится гарантией качества. Так как экспортеров много, есть риск, что один некачественный товар, особенно в пищевой промышленности, может испортить репутацию всем российским товарам. Бренд "Сделано в России" объединяет надежные компании под одним знаком. Для покупателей за рубежом это сигнал: продукт проверен и соответствует высоким стандартам. Это повышает доверие ко всему российскому экспорту", – рассказал Молодцов.
Вторая задача - защита от подделок. Александр Молодцов отметил, что российские товары на некоторых зарубежных рынках активно подделывают. Узнаваемый бренд помогает покупателям отличить оригинал от подделки и защищает интересы добросовестных экспортеров.
"Третья задача - донести главные ценности бренда до покупателей. Это самая сложная, но важная работа. Бренд должен четко транслировать такие ценности, как качество, надежность или экологичность, и адаптировать это сообщение под разные виды товаров", – резюмировал он.