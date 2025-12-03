Рейтинг@Mail.ru
Национальный бренд "Сделано в России" решает основные задачи экспортеров - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/zadacha-2059452788.html
Национальный бренд "Сделано в России" решает основные задачи экспортеров
Национальный бренд "Сделано в России" решает основные задачи экспортеров - РИА Новости, 03.12.2025
Национальный бренд "Сделано в России" решает основные задачи экспортеров
Национальный бренд "Сделано в России" помогает решить три главные задачи экспортеров: становится гарантией качества, защищает от подделок и доносит ценности до... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:27:00+03:00
2025-12-03T11:27:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187607_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_b7307729a15605a5a879d5b6afa55b25.jpg
https://ria.ru/20251203/rets-2059429979.html
https://ria.ru/20251203/dostup-2059427945.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187607_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_602d0477467ce5bd985d5022c5d39e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Национальный бренд "Сделано в России" решает основные задачи экспортеров

Бренд "Сделано в России" помогает решить три главные задачи экспортеров

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип в цветах российского флага
Логотип в цветах российского флага - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Логотип в цветах российского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Национальный бренд "Сделано в России" помогает решить три главные задачи экспортеров: становится гарантией качества, защищает от подделок и доносит ценности до покупателей, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"Национальный бренд помогает решить три главные проблемы экспортеров. Об этом на XII Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" заявил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭФ) Александр Молодцов", - сказано в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
РЭЦ продолжает переводить экспортные услуги в онлайн
Вчера, 10:11
"Во-первых, бренд становится гарантией качества. Так как экспортеров много, есть риск, что один некачественный товар, особенно в пищевой промышленности, может испортить репутацию всем российским товарам. Бренд "Сделано в России" объединяет надежные компании под одним знаком. Для покупателей за рубежом это сигнал: продукт проверен и соответствует высоким стандартам. Это повышает доверие ко всему российскому экспорту", – рассказал Молодцов.
Вторая задача - защита от подделок. Александр Молодцов отметил, что российские товары на некоторых зарубежных рынках активно подделывают. Узнаваемый бренд помогает покупателям отличить оригинал от подделки и защищает интересы добросовестных экспортеров.
"Третья задача - донести главные ценности бренда до покупателей. Это самая сложная, но важная работа. Бренд должен четко транслировать такие ценности, как качество, надежность или экологичность, и адаптировать это сообщение под разные виды товаров", – резюмировал он.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Школа РЭЦ предоставит доступ к учебным пособиям на платформе "Мой экспорт"
Вчера, 10:04
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала