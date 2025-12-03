Национальный бренд "Сделано в России" решает основные задачи экспортеров

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Национальный бренд "Сделано в России" помогает решить три главные задачи экспортеров: становится гарантией качества, защищает от подделок и доносит ценности до покупателей, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).

"Национальный бренд помогает решить три главные проблемы экспортеров. Об этом на XII Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" заявил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭФ) Александр Молодцов", - сказано в сообщении.

"Во-первых, бренд становится гарантией качества. Так как экспортеров много, есть риск, что один некачественный товар, особенно в пищевой промышленности, может испортить репутацию всем российским товарам. Бренд "Сделано в России" объединяет надежные компании под одним знаком. Для покупателей за рубежом это сигнал: продукт проверен и соответствует высоким стандартам. Это повышает доверие ко всему российскому экспорту", – рассказал Молодцов.

Вторая задача - защита от подделок. Александр Молодцов отметил, что российские товары на некоторых зарубежных рынках активно подделывают. Узнаваемый бренд помогает покупателям отличить оригинал от подделки и защищает интересы добросовестных экспортеров.