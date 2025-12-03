Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, почему нельзя игнорировать ошибки в налоговых уведомлениях - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 03.12.2025 (обновлено: 03:46 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/yurist-2059397140.html
Юрист объяснила, почему нельзя игнорировать ошибки в налоговых уведомлениях
Юрист объяснила, почему нельзя игнорировать ошибки в налоговых уведомлениях - РИА Новости, 03.12.2025
Юрист объяснила, почему нельзя игнорировать ошибки в налоговых уведомлениях
Федеральная налоговая служба России (ФНС) самостоятельно начисляет россиянам налоги и рассылает уведомления для их уплаты, но если в них были указаны... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T03:32:00+03:00
2025-12-03T03:46:00+03:00
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050899366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6ce1dfb1dcebc297ff6de570c585dc0.jpg
https://ria.ru/20251129/nalogi-2058550684.html
https://ria.ru/20251126/yurist-2057421518.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050899366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6710219a32b97e225428d11d09e6002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф)
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Юрист объяснила, почему нельзя игнорировать ошибки в налоговых уведомлениях

Юрист Мучараева: в случае ошибки в налоговом уведомлении нужно обратиться в ФНС

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговая декларация
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Налоговая декларация. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) самостоятельно начисляет россиянам налоги и рассылает уведомления для их уплаты, но если в них были указаны некорректные сведения, которые привели к искажению суммы налогов, необходимо сразу обратиться в налоговую инспекцию для пересчета, рассказала РИА Новости налоговый консультант Оксана Мучараева.
"Если в налоговом уведомлении содержится некорректная информация об имуществе, об этом гражданам также необходимо уведомить налоговый орган", – сказала она. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, специальный интернет-сервис "Обратиться в ФНС России" на сайте ведомства, явившись лично в инспекцию или направив письмо.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Эксперт рассказала, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
29 ноября, 04:18
"Если доводы гражданина подтвердятся, то налог будет пересчитан и сформировано новое налоговое уведомление, которое будет направлено налогоплательщику. В любом случае, на обращение будет представлен официальный ответ", - отметила Мучараева.
Она напомнила, что в текущем году заработал внесудебный порядок списания налоговых долгов. "Если физическое лицо, не являющееся ИП, не уплатит налоги в установленный срок, инспекция вправе без решения суда взыскать задолженность с его имущества: в первую очередь, за счет денежных средств на счетах в банке и электронных денежных средств, если их недостаточно – за счет другого имущества", - объяснила она.
Поэтому подавать жалобу или заявление о перерасчете суммы налога надо как можно быстрее. "В этом случае взыскание будет осуществляться только через суд, и уплата налогов будет приостановлена до его решения", - сказала эксперт.
Она напомнила, что срок уплаты имущественных налогов в РФ истек 1 декабря. Начиная со 2 декабря, неуплаченная сумма налога автоматически становится недоимкой, на которую ежедневно начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ.
Уведомления о размере имущественных налогов для уплаты были направлены россиянам в "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица" или по почте заказным письмом.
"Уведомления не направляются, если гражданин имеет льготы и полностью освобожден от уплаты налога, а также если сумма налогов менее 300 рублей", - отметила Мучараева.
"Если налоговое уведомление не пришло, а вы не входите в число льготников, вам тоже необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо МФЦ или сообщить об этом через "Личный кабинет налогоплательщика" или сервис "Обратиться в ФНС России", - подчеркнула она.
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Юрист перечислил малоизвестные льготы по налогу за 2024 год
26 ноября, 02:17
 
РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала