Юрист объяснила, почему нельзя игнорировать ошибки в налоговых уведомлениях

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) самостоятельно начисляет россиянам налоги и рассылает уведомления для их уплаты, но если в них были указаны некорректные сведения, которые привели к искажению суммы налогов, необходимо сразу обратиться в налоговую инспекцию для пересчета, рассказала РИА Новости налоговый консультант Оксана Мучараева.

"Если в налоговом уведомлении содержится некорректная информация об имуществе, об этом гражданам также необходимо уведомить налоговый орган", – сказала она. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, специальный интернет-сервис "Обратиться в ФНС России" на сайте ведомства, явившись лично в инспекцию или направив письмо.

"Если доводы гражданина подтвердятся, то налог будет пересчитан и сформировано новое налоговое уведомление, которое будет направлено налогоплательщику. В любом случае, на обращение будет представлен официальный ответ", - отметила Мучараева.

Она напомнила, что в текущем году заработал внесудебный порядок списания налоговых долгов. "Если физическое лицо, не являющееся ИП, не уплатит налоги в установленный срок, инспекция вправе без решения суда взыскать задолженность с его имущества: в первую очередь, за счет денежных средств на счетах в банке и электронных денежных средств, если их недостаточно – за счет другого имущества", - объяснила она.

Поэтому подавать жалобу или заявление о перерасчете суммы налога надо как можно быстрее. "В этом случае взыскание будет осуществляться только через суд, и уплата налогов будет приостановлена до его решения", - сказала эксперт.

Она напомнила, что срок уплаты имущественных налогов в РФ истек 1 декабря. Начиная со 2 декабря, неуплаченная сумма налога автоматически становится недоимкой, на которую ежедневно начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ

Уведомления о размере имущественных налогов для уплаты были направлены россиянам в "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица" или по почте заказным письмом.

"Уведомления не направляются, если гражданин имеет льготы и полностью освобожден от уплаты налога, а также если сумма налогов менее 300 рублей", - отметила Мучараева.