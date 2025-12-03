"Дядя Степа" отметит юбилей на новой площадке

МОСКВА, 3 дек - ООО "М_фабрика детского контента". Любимое новогоднее шоу для всей семьи "Дядя Степа" (0+) по мотивам знаменитой поэмы Сергея Михалкова вновь пройдет в Москве — с 28 декабря 2025 года по 10 января 2026 года. В этом сезоне постановка будет показана на новой площадке — на сцене спортивного комплекса "Динамо Арена" (ул. Юрия Никулина, 3, Петровский парк).

В 2025 году поэма "Дядя Степа" отмечает 90-летний юбилей. В честь этой даты создатели шоу приготовили для зрителей особый подарок — обновленную визуальную и сценическую концепцию. В фойе на смену привычным декорациям вокзала придет праздничный зимний парк с лавочками, снеговиками и заснеженными аллеями. На сцене же с помощью сценических технологий, света и мультимедиа зрители вместе с героями спектакля побывают на шоколадной фабрике, в поликлинике, в зоопарке и других знакомых с детства местах, наполненных волшебством и теплом.

Каждый эпизод шоу создан так, чтобы дети и взрослые почувствовали себя участниками действия: зрители смогут встретить любимых героев, увидеть, как оживают строки поэмы, и в финале сфотографироваться с самим Дядей Степой. Благодаря новым техническим возможностям площадки и живому музыкальному сопровождению постановка приобретет еще большую динамику и выразительность, сохранив при этом традиционную доброту и семейное настроение.

Зрителей ждут уже полюбившиеся герои новогоднего шоу: Дядя Степа, Звездопадов, дети и другие персонажи стихотворений Сергея Михалкова вновь встретятся на сцене, чтобы напомнить о доброте, дружбе и взаимопомощи.

"Мы очень бережно относимся к нашему проекту. "Дядя Степа" — это история, на которой выросло не одно поколение, и нам важно, чтобы она продолжала жить, объединяя родителей и детей. Каждый год мы стараемся внести в спектакль что-то новое, сохранив при этом дух оригинала и ощущение праздника, без которого невозможно представить Новый год", — рассказывает соучредитель "М_фабрика детского контента" Анна Михалкова.

Традиционно в постановке будет задействовано более 40 артистов, включая актеров театра, цирка и мюзикла, а также танцевальный шоу-балет, каскадеров и акробатов. В фойе гостей встретит зимний парк развлечений с интерактивными зонами, мастер-классами, анимацией и розыгрышами. В этом году шоу проходит на территории Петровского парка, где зрителей ждут зимние дополнительные активности: возможность посетить музей, покататься на катке и провести целый день в атмосфере новогоднего праздника.

Организатор шоу — компания "М_фабрика детского контента", основанная Анной и Надей Михалковыми для создания развлекательных и образовательных проектов для детей и родителей.

Режиссером "Дядя Степа" стала Наталья Шуляковская, выпускница Школы Драмы Германа Сидакова, режиссер спектакля "Русалочка", отмеченного в 2014 году "Золотой маской" как "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле".

Генеральный продюсер проекта: Екатерина Соколова, директор "М_фабрика детского контента", основатель агентства маркетинговых услуг Backstage, продюсер и организатор крупных, масштабных мероприятий, фестивалей и шоу.

Композитор: Николай Панин.

Сценаристы: Александр Мышанский, Сергей Пухляков, Денис Кузнецов.