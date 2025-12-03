Рейтинг@Mail.ru
"Дядя Степа" отметит юбилей на новой площадке - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
17:33 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/yubiley-2059574302.html
"Дядя Степа" отметит юбилей на новой площадке
"Дядя Степа" отметит юбилей на новой площадке - РИА Новости, 03.12.2025
"Дядя Степа" отметит юбилей на новой площадке
Любимое новогоднее шоу для всей семьи "Дядя Степа" (0+) по мотивам знаменитой поэмы Сергея Михалкова вновь пройдет в Москве — с 28 декабря 2025 года по 10... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:33:00+03:00
2025-12-03T17:33:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059573985_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e24fc6b4bf394a109ada4876e9f21176.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059573985_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2649e686a03e6ac4974757244199546a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"Дядя Степа" отметит юбилей на новой площадке

© Фото предоставлено ООО "М_Фабрика детского контента""Дядя Степа" отметит юбилей на новой площадке
Дядя Степа отметит юбилей на новой площадке - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено ООО "М_Фабрика детского контента"
"Дядя Степа" отметит юбилей на новой площадке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - ООО "М_фабрика детского контента". Любимое новогоднее шоу для всей семьи "Дядя Степа" (0+) по мотивам знаменитой поэмы Сергея Михалкова вновь пройдет в Москве — с 28 декабря 2025 года по 10 января 2026 года. В этом сезоне постановка будет показана на новой площадке — на сцене спортивного комплекса "Динамо Арена" (ул. Юрия Никулина, 3, Петровский парк).
В 2025 году поэма "Дядя Степа" отмечает 90-летний юбилей. В честь этой даты создатели шоу приготовили для зрителей особый подарок — обновленную визуальную и сценическую концепцию. В фойе на смену привычным декорациям вокзала придет праздничный зимний парк с лавочками, снеговиками и заснеженными аллеями. На сцене же с помощью сценических технологий, света и мультимедиа зрители вместе с героями спектакля побывают на шоколадной фабрике, в поликлинике, в зоопарке и других знакомых с детства местах, наполненных волшебством и теплом.
Каждый эпизод шоу создан так, чтобы дети и взрослые почувствовали себя участниками действия: зрители смогут встретить любимых героев, увидеть, как оживают строки поэмы, и в финале сфотографироваться с самим Дядей Степой. Благодаря новым техническим возможностям площадки и живому музыкальному сопровождению постановка приобретет еще большую динамику и выразительность, сохранив при этом традиционную доброту и семейное настроение.
Зрителей ждут уже полюбившиеся герои новогоднего шоу: Дядя Степа, Звездопадов, дети и другие персонажи стихотворений Сергея Михалкова вновь встретятся на сцене, чтобы напомнить о доброте, дружбе и взаимопомощи.
"Мы очень бережно относимся к нашему проекту. "Дядя Степа" — это история, на которой выросло не одно поколение, и нам важно, чтобы она продолжала жить, объединяя родителей и детей. Каждый год мы стараемся внести в спектакль что-то новое, сохранив при этом дух оригинала и ощущение праздника, без которого невозможно представить Новый год", — рассказывает соучредитель "М_фабрика детского контента" Анна Михалкова.
Традиционно в постановке будет задействовано более 40 артистов, включая актеров театра, цирка и мюзикла, а также танцевальный шоу-балет, каскадеров и акробатов. В фойе гостей встретит зимний парк развлечений с интерактивными зонами, мастер-классами, анимацией и розыгрышами. В этом году шоу проходит на территории Петровского парка, где зрителей ждут зимние дополнительные активности: возможность посетить музей, покататься на катке и провести целый день в атмосфере новогоднего праздника.
Организатор шоу — компания "М_фабрика детского контента", основанная Анной и Надей Михалковыми для создания развлекательных и образовательных проектов для детей и родителей.
Режиссером "Дядя Степа" стала Наталья Шуляковская, выпускница Школы Драмы Германа Сидакова, режиссер спектакля "Русалочка", отмеченного в 2014 году "Золотой маской" как "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле".
Генеральный продюсер проекта: Екатерина Соколова, директор "М_фабрика детского контента", основатель агентства маркетинговых услуг Backstage, продюсер и организатор крупных, масштабных мероприятий, фестивалей и шоу.
Композитор: Николай Панин.
Сценаристы: Александр Мышанский, Сергей Пухляков, Денис Кузнецов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала