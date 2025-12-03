Рейтинг@Mail.ru
Над Донецком прогремел взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 03.12.2025 (обновлено: 18:47 03.12.2025)
Над Донецком прогремел взрыв
Взрыв был слышен в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецкая народная республика
Вид на Петровский район Донецка
Вид на Петровский район Донецка
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вид на Петровский район Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Взрыв был слышен в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
Звук мощного взрывы был слышен в центральной и юго-западной части столицы ДНР.
Как передает корреспондент РИА Новости, произошло это около 17.35-17.40.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
