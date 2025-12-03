Рейтинг@Mail.ru
"Полный провал". На Западе жестко высказались после выступления Путина
08:53 03.12.2025 (обновлено: 11:42 03.12.2025)
"Полный провал". На Западе жестко высказались после выступления Путина
"Полный провал". На Западе жестко высказались после выступления Путина - РИА Новости, 03.12.2025
"Полный провал". На Западе жестко высказались после выступления Путина
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X, комментируя слова Владимира Путина, заявил, что европейские лидеры... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:53:00+03:00
2025-12-03T11:42:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
владимир путин
нато
евросоюз
россия
европа
москва
в мире, россия, европа, москва, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
"Полный провал". На Западе жестко высказались после выступления Путина

Мема: главы стран Европы рискуют развязать войну с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X, комментируя слова Владимира Путина, заявил, что европейские лидеры ведут свои страны к войне с Россией.
"Россия готова к войне, если НАТО нанесет превентивный удар. Как быстро обостряется опасная риторика. Лидеры ЕС — воплощения полного провала, ведущие катастрофический политический курс, который снова подвергает Европу риску войны", — написал он.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Будет диктовать условия": в Британии необычно высказались о Путине
Вчера, 02:14
Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
Адмирал Каво Драгоне 30 ноября рассказал газете Times о возможности нанесения упреждающего удара на фоне якобы действий России против альянса. По его словам, это можно было бы считать "оборонным действием".
Киев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Киеве высказались об уступках ради мира с Россией
Вчера, 01:41
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
