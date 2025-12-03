"Россия готова к войне, если НАТО нанесет превентивный удар. Как быстро обостряется опасная риторика. Лидеры ЕС — воплощения полного провала, ведущие катастрофический политический курс, который снова подвергает Европу риску войны", — написал он.

Адмирал Каво Драгоне 30 ноября рассказал газете Times о возможности нанесения упреждающего удара на фоне якобы действий России против альянса. По его словам, это можно было бы считать "оборонным действием".