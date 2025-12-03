В Токио открылась крупнейшая в мире выставка роботов

ТОКИО, 3 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Крупнейшая в мире выставка роботов iREX открылась в токийском выставочном комплексе Tokyo Big Sight, передает корреспондент РИА Новости.
Крупнейшая в мире выставка роботов существует с 1974 года и открылась уже в 26-й раз. Как сообщили организаторы, по числу компаний-участниц она стала самой представительной за все время, собрав 673 компании на 3334 стендах, из них 140 компаний представляют 14 стран. Организаторы ожидают, что выставку посетят 150 тысяч человек.
Площадкой для выставки стали девять огромных выставочных павильонов под слоганом "Устойчивое общество, которое дают нам роботы".
"Одним из главных трендов выставки стало сочетание роботов и искусственного интеллекта. Здесь представлены самые разные виды роботов – от промышленных до обслуживающих роботов, которые находятся на пике мировых технологий", - рассказали организаторы выставки.
Тематически выставку можно разделить на две неравные части: подавляющее большинство представленных экспонатов – это промышленные роботы, которые демонстрируют свои способности переносить, аккуратно брать или класть, переворачивать, поднимать, обрабатывать и совершать самые разные манипуляции с самыми разными товарами и предметами – от микросхем и пузырьков с лекарствами до еды и автомобилей.
Вторая же часть, представленная в основном гуманоидами и робособаками, значительно скромнее, но именно у этих экспонатов собирается толпа посетителей перед демонстрационным показами. Гуманоиды частично присутствуют и среди промышленных роботов, но именно частично – их не так много и, как правило, они состоят только из рук или верхней части туловища, их используют там, где необходима мелкая моторика и ничто не справляется с задачей лучше человеческих пальцев.
Несмотря на то, что гуманоиды и робособаки не так многочисленны, как промышленные роботы, число фирм-производителей достаточно велико, чтобы их можно было отнести к устойчивому тренду в робототехнике. При общем внешнем сходстве гуманоиды в зависимости от стоящих перед разработчиками задач разделяются по способу управления: одни управляются с пульта, другие существуют в базовой разработке, но с возможностью последующего самообучения у заказчика, третьи повторяют движения оператора.
Согласно данным Японской ассоциации робототехники, спад отрасли завершился летом 2024 года, а за июль – сентябрь 2025 года рост заказов по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 25,9% или 221,9 миллиарда иен (1,43 миллиарда долларов) в денежном выражении, число заказанных роботов составило за этот период 49 тысяч или на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.
Выставка в очном формате продлится до 6 декабря, онлайн – до 19 декабря.