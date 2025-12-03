ЦИК Киргизии проверит сообщения о нарушениях на выборах

БИШКЕК, 3 дек – РИА Новости. Центризбирком Киргизии тщательно рассматривает все сообщения о нарушениях в ходе парламентских выборов 30 ноября и в ближайшие дни вынесет по ним решения, сообщил председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров.

“Мы не можем игнорировать поступающую информацию и видеоматериалы о случаях подкупа голосов и их продажи, а также об участии в этом отдельных кандидатов. Мы видим, что такие данные активно распространяются и в социальных сетях. Многие из этих материалов уже находятся в распоряжении Центральной избирательной комиссии и МВД. Часть сведений мы оперативно собираем из открытых источников, и комиссия незамедлительно приступает к их проверке. Мы слышим призывы к быстрым действиям, которые звучат в социальных сетях, и понимаем ваше беспокойство. Центральная избирательная комиссия тщательно рассмотрит все полученные материалы”, - приводит пресс-служба ЦИК заявление Шайназарова.

По словам председателя, все заявления и сообщения о нарушениях на избирательных участках в течение 2-3 дней будут изучены, по ним будут приняты решения в соответствии с законом.

“Наш приоритет - вынести справедливые и обоснованные решения, чтобы сохранить доверие к избирательной системе и не допустить ущерба репутации государства. До этого момента просим вас сохранять спокойствие и воздерживаться от поспешных выводов”, - сказал глава ЦИК.

В своем заявлении Шайназаров еще раз заверил, что организация выборов была максимально прозрачной и соответствовала закону. Государство, по его словам, не использовало административный ресурс для поддержки или препятствования какому-либо кандидату; напротив, требовало от государственных служащих полного невмешательства в агитационную работу.

Ранее председатель ЦИК сообщил РИА Новости, что серьезных нарушений, способных повлиять на итоги выборов в целом, в республике выявлено не было. Международные наблюдатели от СНГ и стран ШОС подтвердили слова Шайназарова, и признали прошедшие выборы прозрачными и демократичными.