ЦИК Киргизии проверит сообщения о нарушениях на выборах

БИШКЕК, 3 дек – РИА Новости. Центризбирком Киргизии тщательно рассматривает все сообщения о нарушениях в ходе парламентских выборов 30 ноября и в ближайшие дни вынесет по ним решения, сообщил председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров.
“Мы не можем игнорировать поступающую информацию и видеоматериалы о случаях подкупа голосов и их продажи, а также об участии в этом отдельных кандидатов. Мы видим, что такие данные активно распространяются и в социальных сетях. Многие из этих материалов уже находятся в распоряжении Центральной избирательной комиссии и МВД. Часть сведений мы оперативно собираем из открытых источников, и комиссия незамедлительно приступает к их проверке. Мы слышим призывы к быстрым действиям, которые звучат в социальных сетях, и понимаем ваше беспокойство. Центральная избирательная комиссия тщательно рассмотрит все полученные материалы”, - приводит пресс-служба ЦИК заявление Шайназарова.
По словам председателя, все заявления и сообщения о нарушениях на избирательных участках в течение 2-3 дней будут изучены, по ним будут приняты решения в соответствии с законом.
“Наш приоритет - вынести справедливые и обоснованные решения, чтобы сохранить доверие к избирательной системе и не допустить ущерба репутации государства. До этого момента просим вас сохранять спокойствие и воздерживаться от поспешных выводов”, - сказал глава ЦИК.
В своем заявлении Шайназаров еще раз заверил, что организация выборов была максимально прозрачной и соответствовала закону. Государство, по его словам, не использовало административный ресурс для поддержки или препятствования какому-либо кандидату; напротив, требовало от государственных служащих полного невмешательства в агитационную работу.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек. Итоговая явка избирателей составила 36,9%.
Эксперт рассказал о попытках Кишинева вмешаться в выборы в ПМР
1 декабря, 17:10