ВТБ: россияне все чаще будут использовать ИИ при выборе инвестинструментов
ВТБ: россияне все чаще будут использовать ИИ при выборе инвестинструментов - РИА Новости, 03.12.2025
ВТБ: россияне все чаще будут использовать ИИ при выборе инвестинструментов
ВТБ спрогнозировал, что в ближайшие 2-3 года 45-55% розничных клиентов, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать... РИА Новости, 03.12.2025
ВТБ: россияне все чаще будут использовать ИИ при выборе инвестинструментов
Банк ВТБ: россияне будут выбирать инвестинструменты, используя ИИ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ВТБ спрогнозировал, что в ближайшие 2-3 года 45-55% розничных клиентов, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать ИИ-подсказки при выборе продуктов, заявил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер в рамках 16-го инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!".
Отмечается, что для 20-30% это взаимодействие станет регулярным. Примерно 15-25% будут доверять искусственному интеллекту не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.
"Инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории: число частных инвесторов на Московской бирже превысило 30 миллионов человек. Вместе с ростом аудитории растет и потребность в инструментах, которые позволяют инвестировать проще, быстрее и с меньшей эмоциональной вовлеченностью. ИИ-стратегии решают именно эту задачу. Они снимают барьер "я не эксперт", переводя принятие решений в плоскость данных и алгоритмов. При этом у инвестора сохраняется полный контроль – важное условие для доверия", – приводит пресс-служба слова Брейтенбихера.
Член правления банка отметил, что искусственный интеллект становится не просто технологией — он превращается в новый стандарт финансовой услуги, где персональный подход сочетается с технологической точностью.