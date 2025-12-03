Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве

ВТБ: россияне все чаще будут использовать ИИ при выборе инвестинструментов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ВТБ спрогнозировал, что в ближайшие 2-3 года 45-55% розничных клиентов, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать ИИ-подсказки при выборе продуктов, заявил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер в рамках 16-го инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!".

Отмечается, что для 20-30% это взаимодействие станет регулярным. Примерно 15-25% будут доверять искусственному интеллекту не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.

"Инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории: число частных инвесторов на Московской бирже превысило 30 миллионов человек. Вместе с ростом аудитории растет и потребность в инструментах, которые позволяют инвестировать проще, быстрее и с меньшей эмоциональной вовлеченностью. ИИ-стратегии решают именно эту задачу. Они снимают барьер "я не эксперт", переводя принятие решений в плоскость данных и алгоритмов. При этом у инвестора сохраняется полный контроль – важное условие для доверия", – приводит пресс-служба слова Брейтенбихера.