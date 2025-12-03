ВТБ Мои Инвестиции представили прогноз по рынкам капитала в 2026 году

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Продолжение фазы снижения ключевой ставки, рост доходности корпоративных облигаций и высокий потенциал роста фондового рынка в целом свидетельствуют о том, что 2026 год может стать одним из наиболее привлекательных для инвесторов за последние годы, считают аналитики ВТБ Мои Инвестиции.

Инвестиционная стратегия ВТБ Мои Инвестиции на 2026 год была представлена во второй день Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", посвященный розничному инвестированию и развитию финрынка.

"Российская экономика после двух сильных лет роста переходит к фазе плавного охлаждения, и в 2026 году темпы увеличения ВВП могут составить 1,2% в год в базовом сценарии и 2,5% — в позитивном. Несмотря на замедление, рынок труда сохраняет напряженность, зарплаты растут быстрее производительности, а внутренний спрос остается устойчивым. Макроэкономические факторы говорят в пользу постепенного ослабления рубля: на курсовую динамику влияют более низкие цены на российскую нефть, снижение валютных продаж ЦБ в рамках операций с ФНБ и восстановление импорта", - приводятся в сообщении ВТБ оценки экспертов.

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции прогнозируют ключевую ставку на уровне 13% на конец 2026 года, отмечая, что в таких условиях главный интерес для инвесторов представляют долговые инструменты. Длинные ОФЗ в условиях цикла снижения ключевой ставки могут обеспечить полную доходность на уровне 22-25% на горизонте года. Корпоративные облигации надежного качества сохраняют премию к депозитам: доходности выпусков рейтинговой группы АА достигают 17-18% годовых. Валютные облигации остаются ключевым инструментом диверсификации при доходности 7-8%, поясняют в ВТБ Мои Инвестиции.

"Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который, по нашей оценке, продолжится в следующем году. Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов. Сейчас можно зафиксировать высокие доходности по облигациям и сформировать диверсифицированный портфель с прицелом на 2026 год", — сказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.