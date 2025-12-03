Рейтинг@Mail.ru
ВТБ Мои Инвестиции представили прогноз по рынкам капитала в 2026 году
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:04 03.12.2025
ВТБ Мои Инвестиции представили прогноз по рынкам капитала в 2026 году
ВТБ: 2026 год может стать одним из наиболее привлекательных для инвесторов

ВТБ: 2026 год может стать одним из наиболее привлекательных для инвесторов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Продолжение фазы снижения ключевой ставки, рост доходности корпоративных облигаций и высокий потенциал роста фондового рынка в целом свидетельствуют о том, что 2026 год может стать одним из наиболее привлекательных для инвесторов за последние годы, считают аналитики ВТБ Мои Инвестиции.
Инвестиционная стратегия ВТБ Мои Инвестиции на 2026 год была представлена во второй день Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", посвященный розничному инвестированию и развитию финрынка.
На форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудили подходы к управлению капиталом
2 декабря, 19:48
На форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудили подходы к управлению капиталом
2 декабря, 19:48
"Российская экономика после двух сильных лет роста переходит к фазе плавного охлаждения, и в 2026 году темпы увеличения ВВП могут составить 1,2% в год в базовом сценарии и 2,5% — в позитивном. Несмотря на замедление, рынок труда сохраняет напряженность, зарплаты растут быстрее производительности, а внутренний спрос остается устойчивым. Макроэкономические факторы говорят в пользу постепенного ослабления рубля: на курсовую динамику влияют более низкие цены на российскую нефть, снижение валютных продаж ЦБ в рамках операций с ФНБ и восстановление импорта", - приводятся в сообщении ВТБ оценки экспертов.
Аналитики ВТБ Мои Инвестиции прогнозируют ключевую ставку на уровне 13% на конец 2026 года, отмечая, что в таких условиях главный интерес для инвесторов представляют долговые инструменты. Длинные ОФЗ в условиях цикла снижения ключевой ставки могут обеспечить полную доходность на уровне 22-25% на горизонте года. Корпоративные облигации надежного качества сохраняют премию к депозитам: доходности выпусков рейтинговой группы АА достигают 17-18% годовых. Валютные облигации остаются ключевым инструментом диверсификации при доходности 7-8%, поясняют в ВТБ Мои Инвестиции.
"Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который, по нашей оценке, продолжится в следующем году. Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов. Сейчас можно зафиксировать высокие доходности по облигациям и сформировать диверсифицированный портфель с прицелом на 2026 год", — сказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.
Эксперты также дают позитивный прогноз по фондовому рынку, оценивая потенциал индекса Мосбиржи на уровне 3610 пунктов с ожидаемой совокупной доходностью около 44% на горизонте 12 месяцев. Наиболее перспективными они считают финансовый и ИТ сектор, а также отдельных экспортеров и компании транспортировки нефти. Среднюю дивидендную доходность рынка в ВТБ Мои Инвестиции ожидают на уровне около 7,7%, при этом внутренне ориентированные компании могут показать двузначную доходность выплат акционерам.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ВТБ: переток средств со сберегательных в инвестинструменты усилится
Вчера, 12:11
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Московская биржа
 
 
Заголовок открываемого материала