ВТБ Мои Инвестиции спрогнозировали рост на рынке акций в 2026 году

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Рынок акций в следующем году ожидает подъем после турбулентности в 2025 году, что открывает новые возможности для инвесторов, прогнозирует инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Ярослав Лазарев.

Лазарев выступил на втором дне Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве.

"Российский рынок акций, переживший непростой период в 2025 году, входит в фазу перспективных возможностей для формирования долгосрочного портфеля. Это подходящий момент для увеличения доли акций в портфеле", – привели в ВТБ его слова.

В ВТБ Мои Инвестиции прогнозируют уровень индекса Мосбиржи на уровне 3610 пунктов в 2026 году и выделяют два фундаментальных драйвера для роста котировок в 2026 году. Первый – это возможное ослабление рубля. Крепкий рубль в 2025 году ударил по прибыли многих экспортеров, что заставило их сократить дивиденды.

"Возвращение курса рубля к эффективному среднему значению практически кратно увеличивает прибыль и денежные потоки некоторых ненефтяных экспортеров. Оттуда компании берут средства на дивиденды, что делает их акции снова привлекательными", — пояснил Лазарев.

Второй драйвер – ожидаемое снижение ключевой ставки. Это может удешевить кредиты для компаний с долговой нагрузкой и увеличить их прибыль, а также сделать дивидендные акции более привлекательными на фоне снижения доходности по облигациям.

Эксперт подчеркнул ключевое преимущество акций перед инструментами с фиксированной доходностью, отметив, что "при позитивном исходе акции позволят получить более высокую доходность".