Рейтинг@Mail.ru
ВТБ Мои Инвестиции спрогнозировали рост на рынке акций в 2026 году - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:30 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/vtb--2059024759.html
ВТБ Мои Инвестиции спрогнозировали рост на рынке акций в 2026 году
ВТБ Мои Инвестиции спрогнозировали рост на рынке акций в 2026 году - РИА Новости, 03.12.2025
ВТБ Мои Инвестиции спрогнозировали рост на рынке акций в 2026 году
Рынок акций в следующем году ожидает подъем после турбулентности в 2025 году, что открывает новые возможности для инвесторов, прогнозирует инвестиционный... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:30:00+03:00
2025-12-03T16:30:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
втб (банк)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/92/1533819227_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_b3124e95b66feca8013a7a38d119f856.jpg
https://ria.ru/20251128/vtb-2058288278.html
https://ria.ru/20251127/vtb-2058071900.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/92/1533819227_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_579cc5eccdc1fb7c4037bb34bfdb3138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб (банк), экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", ВТБ (банк), Экономика

ВТБ Мои Инвестиции спрогнозировали рост на рынке акций в 2026 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска группы ВТБ на крыше здания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Рынок акций в следующем году ожидает подъем после турбулентности в 2025 году, что открывает новые возможности для инвесторов, прогнозирует инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Ярослав Лазарев.
Лазарев выступил на втором дне Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ВТБ определил ключевые тренды банковских программ лояльности
28 ноября, 11:32
"Российский рынок акций, переживший непростой период в 2025 году, входит в фазу перспективных возможностей для формирования долгосрочного портфеля. Это подходящий момент для увеличения доли акций в портфеле", – привели в ВТБ его слова.
В ВТБ Мои Инвестиции прогнозируют уровень индекса Мосбиржи на уровне 3610 пунктов в 2026 году и выделяют два фундаментальных драйвера для роста котировок в 2026 году. Первый – это возможное ослабление рубля. Крепкий рубль в 2025 году ударил по прибыли многих экспортеров, что заставило их сократить дивиденды.
"Возвращение курса рубля к эффективному среднему значению практически кратно увеличивает прибыль и денежные потоки некоторых ненефтяных экспортеров. Оттуда компании берут средства на дивиденды, что делает их акции снова привлекательными", — пояснил Лазарев.
Второй драйвер – ожидаемое снижение ключевой ставки. Это может удешевить кредиты для компаний с долговой нагрузкой и увеличить их прибыль, а также сделать дивидендные акции более привлекательными на фоне снижения доходности по облигациям.
Эксперт подчеркнул ключевое преимущество акций перед инструментами с фиксированной доходностью, отметив, что "при позитивном исходе акции позволят получить более высокую доходность".
По его мнению, перспективными могут стать бумаги компаний-экспортеров (цветная металлургия, удобрения), которые выиграют от ослабления рубля, бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой, чья прибыль вырастет на фоне снижения ставок, а также дивидендные бумаги, доходность которых станет привлекательнее с учетом более низкой ставки ЦБ.
Покупательница в магазине - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ВТБ выяснил, когда клиенты выбирают оплату по QR-коду
27 ноября, 15:59
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ВТБ (банк)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала