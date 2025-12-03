Рейтинг@Mail.ru
Хакеры раскрыли данные о боевиках ВСУ, причастных к атакам в Черном море
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 03.12.2025 (обновлено: 21:17 03.12.2025)
Хакеры раскрыли данные о боевиках ВСУ, причастных к атакам в Черном море
Хакеры раскрыли данные о боевиках ВСУ, причастных к атакам в Черном море - РИА Новости, 03.12.2025
Хакеры раскрыли данные о боевиках ВСУ, причастных к атакам в Черном море
Хакеры из пророссийских группировок Beregini, KillNet и "Кибер Серп" раскрыли РИА Новости имена, звания и специальности боевиков ВМС Украины, причастных к... РИА Новости, 03.12.2025
Хакеры раскрыли данные о боевиках ВСУ, причастных к атакам в Черном море

РИА Новости: хакеры узнали имена причастных к атакам в Черном море боевиков ВСУ

Работа за ноутбуком
Работа за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Хакеры из пророссийских группировок Beregini, KillNet и "Кибер Серп" раскрыли РИА Новости имена, звания и специальности боевиков ВМС Украины, причастных к нападениям на суда в Черном море.
"Мы обнародуем полный список дивизиона, который работает с безэкипажными катерами Sea Baby", — заявил собеседник агентства.
Румынские военные нейтрализовали морской беспилотник. Кадр видео
Румынские военные нейтрализовали, предположительно, украинский беспилотник
Вчера, 20:03
Он добавил, что один такой катер обходится ВСУ примерно в 300 тысяч долларов.
В распоряжение агентства попал список из 117 человек. В их числе офицеры, старшины и матросы 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины. В частности, в списке упоминаются:
  • капитан третьего ранга, командир первого дивизиона Лищук Максим Валерьевич;
  • капитан третьего ранга, заместитель командира дивизиона по психологической поддержке персонала Луполов Дмитрий Александрович;
  • капитан третьего ранга, заместитель командира дивизиона по вооружению Евдокименко Александр Юрьевич;
  • лейтенант, начальник разведки первого дивизиона безэкипажных надводных комплексов Косовец Дмитрий Максимович.
Накануне те же хакеры предоставили РИА Новости список личного состава ВСУ, ответственного за недавние атаки на российский танкер в Черном море и прибрежные территории, а также на другие суда у берегов Турции. Служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины ранее были причастны к атакам на Крым, Новороссийск и Геленджик.
Танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции

Атаки в Черном море

Танкер MIDVOLGA-2 под российскими флагом, перевозивший растительное масло, подвергся атаке БПЛА утром во вторник. Находившиеся на борту 13 членов экипажа не пострадали, а судно днем своим ходом дошло в порт в турецком городе Синоп.
В прошлую пятницу были совершены атаки еще на два танкера. В 28 милях от Турции в Черном море загорелось судно Kairos под флагом Гамбии, шедшее в Новороссийск. С него эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
© Фото : Министерство транспорта ТурцииТанкер Kairos после пожара в Черном море
Танкер Kairos после пожара в Черном море
© Фото : Министерство транспорта Турции
Танкер Kairos после пожара в Черном море
В 35 милях от турецких берегов удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.

В понедельник газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.

© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.
Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.
Президент России Владимир Путин счел их пиратством, поскольку Киев применил силу на море в экономической зоне третьего государства. Он рассчитывает, что ответные меры России заставят Киев задуматься о том, стоит ли продолжать такую практику.
Владимир Путин
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море
2 декабря, 18:38
 
