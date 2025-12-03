Хакеры раскрыли данные о боевиках ВСУ, причастных к атакам в Черном море

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Хакеры из пророссийских группировок Beregini, KillNet и "Кибер Серп" раскрыли РИА Новости имена, звания и специальности боевиков ВМС Украины, причастных к нападениям на суда в Черном море.

"Мы обнародуем полный список дивизиона, который работает с безэкипажными катерами Sea Baby", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что один такой катер обходится ВСУ примерно в 300 тысяч долларов.

В распоряжение агентства попал список из 117 человек. В их числе офицеры, старшины и матросы 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины. В частности, в списке упоминаются:

капитан третьего ранга, командир первого дивизиона Лищук Максим Валерьевич;

капитан третьего ранга, заместитель командира дивизиона по психологической поддержке персонала Луполов Дмитрий Александрович;

капитан третьего ранга, заместитель командира дивизиона по вооружению Евдокименко Александр Юрьевич;

лейтенант, начальник разведки первого дивизиона безэкипажных надводных комплексов Косовец Дмитрий Максимович.

Накануне те же хакеры предоставили РИА Новости список личного состава ВСУ, ответственного за недавние атаки на российский танкер в Черном море и прибрежные территории, а также на другие суда у берегов Турции . Служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины ранее были причастны к атакам на Крым , Новороссийск и Геленджик.

Танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции Танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции

Атаки в Черном море

Танкер MIDVOLGA-2 под российскими флагом, перевозивший растительное масло, подвергся атаке БПЛА утром во вторник. Находившиеся на борту 13 членов экипажа не пострадали, а судно днем своим ходом дошло в порт в турецком городе Синоп.

В прошлую пятницу были совершены атаки еще на два танкера. В 28 милях от Турции в Черном море загорелось судно Kairos под флагом Гамбии, шедшее в Новороссийск. С него эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.

© Фото : Министерство транспорта Турции Танкер Kairos после пожара в Черном море © Фото : Министерство транспорта Турции Танкер Kairos после пожара в Черном море

В 35 милях от турецких берегов удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.

В понедельник газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.

© Фото : соцсети Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море © Фото : соцсети Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море

МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.

Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова , в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.