Хакеры узнали данные боевиков ВСУ, работающих с морскими дронами - РИА Новости, 03.12.2025
19:36 03.12.2025 (обновлено: 19:37 03.12.2025)
Хакеры узнали данные боевиков ВСУ, работающих с морскими дронами
Хакеры узнали данные боевиков ВСУ, работающих с морскими дронами - РИА Новости, 03.12.2025
Хакеры узнали данные боевиков ВСУ, работающих с морскими дронами
Пророссийские хакеры группировок Beregini, Killnet и "Кибер Серп" взломали базу данных имен, званий и специальностей боевиков ВМС Украины, работающих с... РИА Новости, 03.12.2025
Хакеры узнали данные боевиков ВСУ, работающих с морскими дронами

Хакеры взломали базу данных боевиков ВСУ, подрывающих корабли в Черном море

Sea Baby
Sea Baby
Sea Baby. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Пророссийские хакеры группировок Beregini, Killnet и "Кибер Серп" взломали базу данных имен, званий и специальностей боевиков ВМС Украины, работающих с продвинутыми безэкипажными катерами "Sea Baby", сообщил в среду РИА Новости представитель группировки Beregini, пожелавший сохранить анонимность.
"Мы обнародуем полный список дивизиона, который работает с безэкипажными катерами "Sea Baby", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что один такой катер обходится ВСУ примерно в 300 тысяч долларов.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хакеры узнали имена боевиков ВСУ, причастных к атаке на российский танкер
2 декабря, 22:53
2 декабря, 22:53
Ранее хакеры группировок Beregini, Killnet и "Кибер Серп" сообщили РИА Новости, что служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастны к атакам на Крым, Новороссийск и Геленджик, а также к недавней атаке на российский танкер MIDVOLGA-2 в Черном море.
Россия решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море
2 декабря, 18:38
2 декабря, 18:38
 
В миреЧерное мореУкраинаНовороссийскМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
