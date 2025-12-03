Хакеры узнали данные боевиков ВСУ, работающих с морскими дронами

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Пророссийские хакеры группировок Beregini, Killnet и "Кибер Серп" взломали базу данных имен, званий и специальностей боевиков ВМС Украины, работающих с продвинутыми безэкипажными катерами "Sea Baby", сообщил в среду РИА Новости представитель группировки Beregini, пожелавший сохранить анонимность.
"Мы обнародуем полный список дивизиона, который работает с безэкипажными катерами "Sea Baby", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что один такой катер обходится ВСУ примерно в 300 тысяч долларов.
Ранее хакеры группировок Beregini, Killnet и "Кибер Серп" сообщили РИА Новости, что служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастны к атакам на Крым, Новороссийск и Геленджик, а также к недавней атаке на российский танкер MIDVOLGA-2 в Черном море.
Россия решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.