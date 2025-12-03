Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ после потери Красноармейска
03.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 03.12.2025
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ после потери Красноармейска
Освобождение Красноармейска стало очередным болезненным поражением ВСУ и говорит о неспособности Украины остановить продвижение России, пишет Bild.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Освобождение Красноармейска стало очередным болезненным поражением ВСУ и говорит о неспособности Украины остановить продвижение России, пишет Bild.
"Для Украины потеря объявленного в свое время крепостью города средней величины представляет собой очередное болезненное поражение <…>. Оно доказывает, что украинская армия сейчас не в состоянии остановить продвижение России", — говорится в публикации.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время доклада президенту Владимиру Путину 1 декабря сообщил об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике.
Красноармейск составляет одну агломерацию с городом Димитровом. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.
