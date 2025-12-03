https://ria.ru/20251203/vsu-2059565307.html
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ после потери Красноармейска
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ после потери Красноармейска - РИА Новости, 03.12.2025
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ после потери Красноармейска
Освобождение Красноармейска стало очередным болезненным поражением ВСУ и говорит о неспособности Украины остановить продвижение России, пишет Bild. РИА Новости, 03.12.2025
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ после потери Красноармейска
Bild: ВСУ не в состоянии остановить продвижение ВС РФ