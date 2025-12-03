https://ria.ru/20251203/vsu-2059422546.html
ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 03.12.2025
ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 38 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 03.12.2025
