Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили к Старому Салтову
Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили к Старому Салтову - РИА Новости, 03.12.2025
Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили к Старому Салтову
ВСУ перебросили к Старому Салтову на харьковском направлении печально известную 63-ю бригаду, которая несла большие потери под Красным Лиманом, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T06:32:00+03:00
2025-12-03T06:32:00+03:00
2025-12-03T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
красный лиман
красный лиман
красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман
Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили к Старому Салтову
Убивавшую гражданских 63-ю бригаду ВСУ перебросили к Старому Салтову
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ВСУ перебросили к Старому Салтову на харьковском направлении печально известную 63-ю бригаду, которая несла большие потери под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Для недопущения прорыва российских войск к Старому Салтову украинское командование дополнительно перебросило в район подразделения 63-й отдельной механизированной бригады, понесшей большие потери на краснолиманском направлении", - сказал собеседник агентства.
Военные 63-й бригады ВСУ убивали мирных жителей Красного Лимана, следует из радиоперехвата, который был опубликован РИА Новости.
Согласно другим радиоперехватам, также опубликованным РИА Новости, под Красным Лиманом
в 63-й бригаде царила паника, а командование угрожало солдатам оставить их без еды и воды за нежелание выполнять приказы.