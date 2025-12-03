Рейтинг@Mail.ru
Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили к Старому Салтову - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 03.12.2025 (обновлено: 07:05 03.12.2025)
﻿Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили к Старому Салтову
﻿Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили к Старому Салтову
ВСУ перебросили к Старому Салтову на харьковском направлении печально известную 63-ю бригаду, которая несла большие потери под Красным Лиманом, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2025
красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман
Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили к Старому Салтову

﻿Убивавшую гражданских 63-ю бригаду ВСУ перебросили к Старому Салтову

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ВСУ перебросили к Старому Салтову на харьковском направлении печально известную 63-ю бригаду, которая несла большие потери под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Для недопущения прорыва российских войск к Старому Салтову украинское командование дополнительно перебросило в район подразделения 63-й отдельной механизированной бригады, понесшей большие потери на краснолиманском направлении", - сказал собеседник агентства.
ВСУ провалили три контратаки в Сумской области
Вчера, 06:32
Военные 63-й бригады ВСУ убивали мирных жителей Красного Лимана, следует из радиоперехвата, который был опубликован РИА Новости.
Согласно другим радиоперехватам, также опубликованным РИА Новости, под Красным Лиманом в 63-й бригаде царила паника, а командование угрожало солдатам оставить их без еды и воды за нежелание выполнять приказы.
Десантники уничтожили орудия и транспорт ВСУ на правом берегу Днепра
Вчера, 05:07
 
