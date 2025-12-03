МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ВСУ перебросили к Старому Салтову на харьковском направлении печально известную 63-ю бригаду, которая несла большие потери под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Для недопущения прорыва российских войск к Старому Салтову украинское командование дополнительно перебросило в район подразделения 63-й отдельной механизированной бригады, понесшей большие потери на краснолиманском направлении", - сказал собеседник агентства.