ВСУ провалили три контратаки в Сумской области

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Три контратаки 225-го штурмового полка ВСУ в Сумской области провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе Андреевки противник провел три контратаки силами 225-го отдельного штурмового полка. Комплексным огневым поражением все атаки отражены, враг с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.