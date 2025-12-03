https://ria.ru/20251203/vsu-2059407169.html
ВСУ провалили три контратаки в Сумской области
ВСУ провалили три контратаки в Сумской области
ВСУ провалили три контратаки в Сумской области
Три контратаки 225-го штурмового полка ВСУ в Сумской области провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 03.12.2025
сумская область
ВСУ провалили три контратаки в Сумской области
Контратаки 225-го штурмового полка ВСУ в Сумской области провалились