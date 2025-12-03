Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, сообщил командир - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/vsu-2059403233.html
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, сообщил командир
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, сообщил командир - РИА Новости, 03.12.2025
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, сообщил командир
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Геннадий Дорошев с... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T05:46:00+03:00
2025-12-03T05:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
донецкая народная республика
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20251203/vsu-2059401848.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_109:0:1396:965_1920x0_80_0_0_7cd782108388e3e52a738051d5452bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, россия, донецкая народная республика, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, сообщил командир

ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 3 дек – РИА Новости. ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Геннадий Дорошев с позывным "Лом".
"Противник, конечно, пытается что-то какие-то непонятные контратаки совершать. Противник уничтожается полномерно. Пытается по погоде, по туману тоже завести какие-то свои группы, двоечки, троечки", - рассказал "Лом".
Дорошев отметил, что контратакующие группы противника выявляются и уничтожаются.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих войсками группировок ВС РФ об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.
Боец о штурме населенного пункта Доброполье в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали во время боев за Доброполье
Вчера, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала