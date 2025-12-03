https://ria.ru/20251203/vsu-2059403233.html
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, сообщил командир
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, сообщил командир - РИА Новости, 03.12.2025
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, сообщил командир
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Геннадий Дорошев с... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T05:46:00+03:00
2025-12-03T05:46:00+03:00
2025-12-03T05:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
донецкая народная республика
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20251203/vsu-2059401848.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_109:0:1396:965_1920x0_80_0_0_7cd782108388e3e52a738051d5452bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, россия, донецкая народная республика, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, сообщил командир
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска