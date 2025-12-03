ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, сообщил командир

ЛУГАНСК, 3 дек – РИА Новости. ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Геннадий Дорошев с позывным "Лом".

"Противник, конечно, пытается что-то какие-то непонятные контратаки совершать. Противник уничтожается полномерно. Пытается по погоде, по туману тоже завести какие-то свои группы, двоечки, троечки", - рассказал "Лом".