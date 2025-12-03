https://ria.ru/20251203/vsu-2059401848.html
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали во время боев за Доброполье
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали во время боев за Доброполье
Военные ВСУ бежали во время боев за Доброполье в Запорожской области
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бойцы ВС РФ рассказали, как отступали военнослужащие ВСУ во время освобождения населенного пункта Доброполье в Запорожской области, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.
Об освобождении населенного пункта Доброполье
в Запорожской области
подразделениями группировки войск "Восток" МО РФ
сообщило во вторник.
"Мы заходили в Доброполье, закреплялись, ждали подход поддерживающих групп. На "опорнике" завязался бой: как гранатомётчик зарядил гранатомёт, подбил бронированную точку, одного противника уничтожил, второго доработали стрелковым. Двое убежали, бросив своё БК — там боекомплекта было очень много. Отступали бегом, просто бросая позиции", - сказал боец ВС РФ с позывным "Шрам".
Его боевой товарищ подтвердил факт сдачи в плен военнослужащих ВСУ
во время боев за населенный пункт.
"В лесополосах противник сопротивлялся — работали их миномёты и дроны, но мы шли вперёд. Окружали их и предлагали сдаться. Кто отказывался — подавляли огонь, закидывали гранаты и двигались дальше. Двоих обнаружили, когда они разговаривали — в кольцо взяли, у них уже вариантов не было – оружие на земле лежало. Сдались в плен, мы их вывели и пошли работать дальше", - отметил военнослужащий ВС РФ с позывным "Буря".
В ходе боёв в районе Доброполья подразделения 110-й бригады ВСУ понесли большие потери в живой силе и утратили более 15 единиц техники, добавили в Минобороны России.