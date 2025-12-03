Бойцы рассказали, как ВСУ бежали во время боев за Доброполье

"Мы заходили в Доброполье, закреплялись, ждали подход поддерживающих групп. На "опорнике" завязался бой: как гранатомётчик зарядил гранатомёт, подбил бронированную точку, одного противника уничтожил, второго доработали стрелковым. Двое убежали, бросив своё БК — там боекомплекта было очень много. Отступали бегом, просто бросая позиции", - сказал боец ВС РФ с позывным "Шрам".

"В лесополосах противник сопротивлялся — работали их миномёты и дроны, но мы шли вперёд. Окружали их и предлагали сдаться. Кто отказывался — подавляли огонь, закидывали гранаты и двигались дальше. Двоих обнаружили, когда они разговаривали — в кольцо взяли, у них уже вариантов не было – оружие на земле лежало. Сдались в плен, мы их вывели и пошли работать дальше", - отметил военнослужащий ВС РФ с позывным "Буря".