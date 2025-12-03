Рейтинг@Mail.ru
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали во время боев за Доброполье - РИА Новости, 03.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 03.12.2025 (обновлено: 11:33 03.12.2025)
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали во время боев за Доброполье
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали во время боев за Доброполье
специальная военная операция на украине
россия
доброполье (город)
запорожская область
вооруженные силы украины
россия, доброполье (город), запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Доброполье (город), Запорожская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бойцы ВС РФ рассказали, как отступали военнослужащие ВСУ во время освобождения населенного пункта Доброполье в Запорожской области, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.
Об освобождении населенного пункта Доброполье в Запорожской области подразделениями группировки войск "Восток" МО РФ сообщило во вторник.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Десантники уничтожили орудия и транспорт ВСУ на правом берегу Днепра
Вчера, 05:07
"Мы заходили в Доброполье, закреплялись, ждали подход поддерживающих групп. На "опорнике" завязался бой: как гранатомётчик зарядил гранатомёт, подбил бронированную точку, одного противника уничтожил, второго доработали стрелковым. Двое убежали, бросив своё БК — там боекомплекта было очень много. Отступали бегом, просто бросая позиции", - сказал боец ВС РФ с позывным "Шрам".
Его боевой товарищ подтвердил факт сдачи в плен военнослужащих ВСУ во время боев за населенный пункт.
"В лесополосах противник сопротивлялся — работали их миномёты и дроны, но мы шли вперёд. Окружали их и предлагали сдаться. Кто отказывался — подавляли огонь, закидывали гранаты и двигались дальше. Двоих обнаружили, когда они разговаривали — в кольцо взяли, у них уже вариантов не было – оружие на земле лежало. Сдались в плен, мы их вывели и пошли работать дальше", - отметил военнослужащий ВС РФ с позывным "Буря".
В ходе боёв в районе Доброполья подразделения 110-й бригады ВСУ понесли большие потери в живой силе и утратили более 15 единиц техники, добавили в Минобороны России.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Опубликованы кадры освобождения и зачистки Волчанска
Вчера, 05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДоброполье (город)Запорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
