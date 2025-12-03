https://ria.ru/20251203/vsu-2059400968.html
ВСУ впали в панику во время боев за Красноармейск, рассказал командир
россия
красноармейск
донецкая народная республика
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ во время боев за Красноармейск впали в панику после того, как их боевые группы стали пропадать, а техника начала взрываться, заявил на видео от Минобороны РФ командир роты Геннадий Дорошев.
"После того как у них начали пропадать группы, взрываться техника – у них началась паника. Переодевались и двигались они в гражданской форме одежды. Мы продвигались с западной стороны и больше уходили на промзону города, с целью перерезать трассу снабжения из Гришино. Заминировали там дороги и заняли оборону", - подчеркнул Дорошев.
В министерстве обороны России отметили, что в уличных боях российским штурмовикам противостояли разные подразделения, были как подготовленные военнослужащие, так и необученные мобилизованные.
"Они набирают, сами видите по телевидению, людей с улиц, так сказать, воруют и отправляют к нам. Но они либо сдаются, либо бегут", - сказал заместитель командира роты по военно-политической работе "Максим" на видео от Минобороны России.
В ходе выполнения боевых задач штурмовики отразили десятки контратак противника, но это не помешало гвардейцам установить государственный флаг РФ
на западной стеле Красноармейска
, добавили в МО.
"Я непосредственно со своим напарником, с кем работал, по туману, утром пошел и установил флаг на стелу Красноармейск, потому что уже понятно, что это наше. Уже все", - сказал стрелок Александр Шумков.
Президент РФ Владимир Путин
вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.