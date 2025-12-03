Рейтинг@Mail.ru
ВСУ впали в панику во время боев за Красноармейск, рассказал командир
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 03.12.2025
ВСУ впали в панику во время боев за Красноармейск, рассказал командир
ВСУ впали в панику во время боев за Красноармейск, рассказал командир - РИА Новости, 03.12.2025
ВСУ впали в панику во время боев за Красноармейск, рассказал командир
Военнослужащие ВСУ во время боев за Красноармейск впали в панику после того, как их боевые группы стали пропадать, а техника начала взрываться, заявил на видео... РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
донецкая народная республика
ВСУ впали в панику во время боев за Красноармейск, рассказал командир

ВСУ впали в панику во время боев за Красноармейск

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ во время боев за Красноармейск впали в панику после того, как их боевые группы стали пропадать, а техника начала взрываться, заявил на видео от Минобороны РФ командир роты Геннадий Дорошев.
"После того как у них начали пропадать группы, взрываться техника – у них началась паника. Переодевались и двигались они в гражданской форме одежды. Мы продвигались с западной стороны и больше уходили на промзону города, с целью перерезать трассу снабжения из Гришино. Заминировали там дороги и заняли оборону", - подчеркнул Дорошев.
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВСУ превратили освобожденный Красноармейск в крепость, рассказал боец
2 декабря, 23:54
В министерстве обороны России отметили, что в уличных боях российским штурмовикам противостояли разные подразделения, были как подготовленные военнослужащие, так и необученные мобилизованные.
"Они набирают, сами видите по телевидению, людей с улиц, так сказать, воруют и отправляют к нам. Но они либо сдаются, либо бегут", - сказал заместитель командира роты по военно-политической работе "Максим" на видео от Минобороны России.
В ходе выполнения боевых задач штурмовики отразили десятки контратак противника, но это не помешало гвардейцам установить государственный флаг РФ на западной стеле Красноармейска, добавили в МО.
"Я непосредственно со своим напарником, с кем работал, по туману, утром пошел и установил флаг на стелу Красноармейск, потому что уже понятно, что это наше. Уже все", - сказал стрелок Александр Шумков.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Сгенерированный нейросетью ролик ВСУ вызвал гнев украинцев
2 декабря, 23:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
