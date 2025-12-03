ВСУ впали в панику во время боев за Красноармейск, рассказал командир

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ во время боев за Красноармейск впали в панику после того, как их боевые группы стали пропадать, а техника начала взрываться, заявил на видео от Минобороны РФ командир роты Геннадий Дорошев.

"После того как у них начали пропадать группы, взрываться техника – у них началась паника. Переодевались и двигались они в гражданской форме одежды. Мы продвигались с западной стороны и больше уходили на промзону города, с целью перерезать трассу снабжения из Гришино. Заминировали там дороги и заняли оборону", - подчеркнул Дорошев.

В министерстве обороны России отметили, что в уличных боях российским штурмовикам противостояли разные подразделения, были как подготовленные военнослужащие, так и необученные мобилизованные.

"Они набирают, сами видите по телевидению, людей с улиц, так сказать, воруют и отправляют к нам. Но они либо сдаются, либо бегут", - сказал заместитель командира роты по военно-политической работе "Максим" на видео от Минобороны России.

В ходе выполнения боевых задач штурмовики отразили десятки контратак противника, но это не помешало гвардейцам установить государственный флаг РФ на западной стеле Красноармейска , добавили в МО.