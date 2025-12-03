Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 03.12.2025 (обновлено: 13:07 03.12.2025)
ВС России нанесли удары по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ
ВС России нанесли удары по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ - РИА Новости, 03.12.2025
ВС России нанесли удары по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ
Российские войска атаковали энергетические и транспортные объекты, использовавшиеся в интересах украинских боевиков, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.12.2025
ВС России нанесли удары по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ

ВС РФ поразили использовавшиеся в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские войска атаковали энергетические и транспортные объекты, использовавшиеся в интересах украинских боевиков, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ВС России освободили Червоное Запорожской области
Вчера, 12:05
Российские бойцы также нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, уточнили в ведомстве.
За минувшие сутки средства ПВО сбили 241 дрон самолетного типа. А силы ЧФ уничтожили два безэкипажных катера противника в северо-западной части Черного моря, добавили в министерстве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
