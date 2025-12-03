https://ria.ru/20251203/vrachi-2059611780.html
Липецкие врачи впервые провели сложнейшую операцию на сердце
Липецкие врачи впервые провели сложнейшую операцию на сердце - РИА Новости, 03.12.2025
Липецкие врачи впервые провели сложнейшую операцию на сердце
Липецкие врачи впервые провели операцию на открытом, полностью остановленном сердце, чем спасли жизнь пациентке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Липецкие врачи впервые провели операцию на открытом, полностью остановленном сердце, чем спасли жизнь пациентке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Никогда раньше в регионе таких операций не делали. Теперь можем. В нашем центре кардиохирургии врачи провели операцию на открытом, полностью остановленном сердце пациентки", — сообщил в своём Telegram-канале
губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
.
Артамонов объяснил, что если бы пациентка ждала очередь в столичную клинику, то времени могло бы не хватить, потому что при тотальной недостаточности митрального клапана риск отёка лёгких возникает каждый день.
"Мы вложили почти полмиллиарда рублей в создание кардиоцентра и привлекли специалистов федерального уровня. Сегодня в операционной работали кардиохирург Антон Андреев и анестезиолог-реаниматолог Георгий Плотников. Спасибо им за спасённую жизнь", — добавил Артамонов.