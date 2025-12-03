Рейтинг@Mail.ru
Липецкие врачи впервые провели сложнейшую операцию на сердце - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
19:41 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/vrachi-2059611780.html
Липецкие врачи впервые провели сложнейшую операцию на сердце
Липецкие врачи впервые провели сложнейшую операцию на сердце - РИА Новости, 03.12.2025
Липецкие врачи впервые провели сложнейшую операцию на сердце
Липецкие врачи впервые провели операцию на открытом, полностью остановленном сердце, чем спасли жизнь пациентке, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:41:00+03:00
2025-12-03T19:41:00+03:00
хорошие новости
липецкая область
игорь артамонов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg
https://ria.ru/20250901/lipetsk-2038900867.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_79:0:1784:1279_1920x0_80_0_0_02831d0ef26be8732bd3969f663415b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, общество
Хорошие новости, Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество
Липецкие врачи впервые провели сложнейшую операцию на сердце

Липецкие врачи впервые провели операцию на открытом и остановленном сердце

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Липецкие врачи впервые провели операцию на открытом, полностью остановленном сердце, чем спасли жизнь пациентке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Никогда раньше в регионе таких операций не делали. Теперь можем. В нашем центре кардиохирургии врачи провели операцию на открытом, полностью остановленном сердце пациентки", — сообщил в своём Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Артамонов объяснил, что если бы пациентка ждала очередь в столичную клинику, то времени могло бы не хватить, потому что при тотальной недостаточности митрального клапана риск отёка лёгких возникает каждый день.
"Мы вложили почти полмиллиарда рублей в создание кардиоцентра и привлекли специалистов федерального уровня. Сегодня в операционной работали кардиохирург Антон Андреев и анестезиолог-реаниматолог Георгий Плотников. Спасибо им за спасённую жизнь", — добавил Артамонов.
Открытие первого медицинского вуза в Липецке - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Первый в регионе медицинский вуз открылся в Липецке
1 сентября, 16:59
 
Хорошие новостиЛипецкая областьИгорь АртамоновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала