Липецкие врачи впервые провели сложнейшую операцию на сердце

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Липецкие врачи впервые провели операцию на открытом, полностью остановленном сердце, чем спасли жизнь пациентке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов. "Никогда раньше в регионе таких операций не делали. Теперь можем. В нашем центре кардиохирургии врачи провели операцию на открытом, полностью остановленном сердце пациентки", — сообщил в своём Telegram-канале губернатор Липецкой области

Артамонов объяснил, что если бы пациентка ждала очередь в столичную клинику, то времени могло бы не хватить, потому что при тотальной недостаточности митрального клапана риск отёка лёгких возникает каждый день.