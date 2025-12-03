Рейтинг@Mail.ru
Путина удивил поступок волонтера, пошедшего на фронт в 18 лет
17:40 03.12.2025 (обновлено: 17:52 03.12.2025)
Путина удивил поступок волонтера, пошедшего на фронт в 18 лет
Путина удивил поступок волонтера, пошедшего на фронт в 18 лет
Президента России Владимира Путина удивил поступок волонтера Романа Шпакова, который в 18 лет принял решение стать добровольцем СВО, об этом участник рассказал... РИА Новости, 03.12.2025
россия
россия, владимир путин, коронавирус в россии
Россия, Владимир Путин, Коронавирус в России
Путина удивил поступок волонтера, пошедшего на фронт в 18 лет

Волонтер Шпаков рассказал, что его решение пойти на СВО в 18 лет удивило Путина

Волонтер Роман Шпаков во время встречи с Владимиром Путиным
Волонтер Роман Шпаков во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Администрация Президента России
Волонтер Роман Шпаков во время встречи с Владимиром Путиным
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивил поступок волонтера Романа Шпакова, который в 18 лет принял решение стать добровольцем СВО, об этом участник рассказал РИА Новости по итогам встречи с главой государства.
Ранее глава государства поздравил участников Международного форума гражданского участия "Мы вместе" с наступающим Днем волонтера.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путина впечатлило выступление спортсменов с проблемами зрения
Вчера, 16:16
"Запомнилось больше всего его (президента - ред.). удивление, когда я сказал ему, что пошел на фронт в 18 лет. Я еще первый выступал, это было очень волнительно... Президент оценил тот вклад, что делают такие же ребята, как я, в таком юном возрасте", - сказал волонтер.
Шпаков добавил, что стал волонтером в 16 лет. В 2022 году он принял решение стать добровольцем СВО. Боец служил в 100-й артиллерийской бригаде.
Международный День добровольца (волонтера) отмечается в России 5 декабря. Дата была установлена указом Путина от 27 ноября 2017 года.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" - ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Это замечательный пример для всей страны. Путин о работе волонтеров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Более 600 тысяч волонтеров помогают бойцам СВО и их семьям, заявил Путин
Вчера, 15:19
 
РоссияВладимир ПутинКоронавирус в России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
