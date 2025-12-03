Путина удивил поступок волонтера, пошедшего на фронт в 18 лет

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивил поступок волонтера Романа Шпакова, который в 18 лет принял решение стать добровольцем СВО, об этом участник рассказал РИА Новости по итогам встречи с главой государства.

Ранее глава государства поздравил участников Международного форума гражданского участия "Мы вместе" с наступающим Днем волонтера.

"Запомнилось больше всего его (президента - ред.). удивление, когда я сказал ему, что пошел на фронт в 18 лет. Я еще первый выступал, это было очень волнительно... Президент оценил тот вклад, что делают такие же ребята, как я, в таком юном возрасте", - сказал волонтер.

Шпаков добавил, что стал волонтером в 16 лет. В 2022 году он принял решение стать добровольцем СВО. Боец служил в 100-й артиллерийской бригаде.

Международный День добровольца (волонтера) отмечается в России 5 декабря. Дата была установлена указом Путина от 27 ноября 2017 года.