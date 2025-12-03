https://ria.ru/20251203/volonter-2059506547.html
Путин поблагодарил волонтеров за их работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров за активную работу. РИА Новости, 03.12.2025
россия
Общество, Россия, Владимир Путин
