17:03 03.12.2025
Европе придется покаяться за свои поступки, заявил Володин
Европе придется покаяться за свои поступки, заявил Володин
Придёт то время, когда все европейские государства покаются за свои поступки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 03.12.2025
в мире
москва
европа
россия
вячеслав володин
госдума рф
в мире, москва, европа, россия, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Москва, Европа, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Европе придется покаяться за свои поступки, заявил Володин

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Придёт то время, когда все европейские государства покаются за свои поступки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Точно придёт то время, когда все европейские государства покаются за свои поступки", - сказал Володин на видео, которое опубликовал в своем канале в Max.

Председатель ГД добавил, что уже 3,5 тысячи мемориалов советским солдатам снесли в Европе.
"Тех, кто их освободил от фашизма, кто им дал возможность сегодня жить, радоваться солнышку. Были бы все (европейцы – ред.) в концлагерях и кровь сдавали, если только она бы у них осталась. Сегодня святой для нас день - День Неизвестного солдата", - добавил парламентарий.
В России День неизвестного солдата отмечается 3 декабря. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Володин высказался о переименовании бульвара Сталинград на юге Франции
23 июля, 14:10
 
В миреМоскваЕвропаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
