Рейтинг@Mail.ru
Ганчев ответил на вопрос о сроках прибытия администрации в Волчанск - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/volchansk-2059504091.html
Ганчев ответил на вопрос о сроках прибытия администрации в Волчанск
Ганчев ответил на вопрос о сроках прибытия администрации в Волчанск - РИА Новости, 03.12.2025
Ганчев ответил на вопрос о сроках прибытия администрации в Волчанск
Сотрудники российской администрации Харьковской области прибудут в Волчанск, как только появится такая возможность, пока ее нет, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:58:00+03:00
2025-12-03T13:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
россия
виталий ганчев
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997257399_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_b96317d4d46eec43a0da1310a0fb9254.jpg
https://ria.ru/20251203/volchansk-2059500370.html
харьковская область
волчанск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997257399_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b882f3a1d0d0ca1df24535aeb452be4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, волчанск, россия, виталий ганчев, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Россия, Виталий Ганчев, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Ганчев ответил на вопрос о сроках прибытия администрации в Волчанск

Ганчев: харьковская администрация прибудет в Волчанск при первой возможности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВиталий Ганчев
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Виталий Ганчев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сотрудники российской администрации Харьковской области прибудут в Волчанск, как только появится такая возможность, пока ее нет, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении города Волчанска в Харьковской области.
"Пока продолжается зачистка города, и до ее завершения у сотрудников администрации нет возможности выдвинуться на место, но как только это станет возможным, мы, конечно, это сделаем", - сообщил Ганчев агентству.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Волчанска
Вчера, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВолчанскРоссияВиталий ГанчевВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала