https://ria.ru/20251203/volchansk-2059504091.html
Ганчев ответил на вопрос о сроках прибытия администрации в Волчанск
Ганчев ответил на вопрос о сроках прибытия администрации в Волчанск - РИА Новости, 03.12.2025
Ганчев ответил на вопрос о сроках прибытия администрации в Волчанск
Сотрудники российской администрации Харьковской области прибудут в Волчанск, как только появится такая возможность, пока ее нет, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:58:00+03:00
2025-12-03T13:58:00+03:00
2025-12-03T13:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
россия
виталий ганчев
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997257399_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_b96317d4d46eec43a0da1310a0fb9254.jpg
https://ria.ru/20251203/volchansk-2059500370.html
харьковская область
волчанск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997257399_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b882f3a1d0d0ca1df24535aeb452be4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, волчанск, россия, виталий ганчев, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Россия, Виталий Ганчев, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Ганчев ответил на вопрос о сроках прибытия администрации в Волчанск
Ганчев: харьковская администрация прибудет в Волчанск при первой возможности