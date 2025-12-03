Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 03.12.2025 (обновлено: 15:31 03.12.2025)
ВС России нанесли удар по полигону ВСУ в Запорожской области
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВертолеты ВС России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вертолеты ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ на подконтрольной киевским властям части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Есть попадание по полигону севернее Вольнянска (Запорожская область. — Прим. ред.) — качественный прилет в обед 2 декабря, много погибших и раненых. Количество узнать сложно", — сказал он.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области распродают бизнес
1 декабря, 05:32

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, во вторник днем в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучал сигнал воздушной тревоги.

На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что бойцы группировки "Восток" проломили оборону противника и быстро продвигаются по северу Запорожской области, на границе с Днепропетровской.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстрелы этой территории. Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го столицей региона стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
