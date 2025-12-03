ВС России нанесли удар по полигону ВСУ в Запорожской области

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстрелы этой территории. Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го столицей региона стал Мелитополь.