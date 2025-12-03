ВС России нанесли удар по полигону ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ на подконтрольной киевским властям части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Есть попадание по полигону севернее Вольнянска (Запорожская область. — Прим. ред.) — качественный прилет в обед 2 декабря, много погибших и раненых. Количество узнать сложно", — сказал он.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, во вторник днем в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучал сигнал воздушной тревоги.
На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что бойцы группировки "Восток" проломили оборону противника и быстро продвигаются по северу Запорожской области, на границе с Днепропетровской.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстрелы этой территории. Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го столицей региона стал Мелитополь.
