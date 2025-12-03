Рейтинг@Mail.ru
18:12 03.12.2025
Израильские военные якобы при помощи бульдозеров закапывали тела мирных палестинцев в безымянные могилы, что может нарушать международное право, сообщает... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:12:00+03:00
2025-12-03T18:12:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Военные ЦАХАЛ бульдозерами закапывали тела палестинцев, утверждает CNN

CNN: израильские бульдозеры закапывали тела палестинцев в безымянные могилы

Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Израильские военные якобы при помощи бульдозеров закапывали тела мирных палестинцев в безымянные могилы, что может нарушать международное право, сообщает телеканал CNN, который провел свое расследование.
"Расследование CNN на данный момент указывает на то, что израильские военные бульдозерами закапывали тела некоторых погибших вблизи КПП в неглубокие безымянные могилы", - говорится в сообщении телеканала.
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и пообещал ответные меры
28 октября, 14:52
Как отмечает CNN, речь идет об убитых палестинцах, искавших себе пропитание.
Два бывших представителя израильской армии подтвердили телеканалу подобные случаи в Газе.
По словам экспертов в области права, такая практика может нарушать международное право.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла использование бульдозеров для зачистки территории от тел, однако не прокомментировала, были ли они использованы для их захоронения. Представитель ЦАХАЛ в комментарии телеканалу заявил, что наличие бульдозеров у КПП "Зиким" было "обычным делом", их использовали в "оперативных целях".
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. К настоящему моменту палестинская сторона вернула Израилю тела 25 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще три тела погибших заложников.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
