Военные ЦАХАЛ бульдозерами закапывали тела палестинцев, утверждает CNN

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Израильские военные якобы при помощи бульдозеров закапывали тела мирных палестинцев в безымянные могилы, что может нарушать международное право, сообщает телеканал Израильские военные якобы при помощи бульдозеров закапывали тела мирных палестинцев в безымянные могилы, что может нарушать международное право, сообщает телеканал CNN , который провел свое расследование.

"Расследование CNN на данный момент указывает на то, что израильские военные бульдозерами закапывали тела некоторых погибших вблизи КПП в неглубокие безымянные могилы", - говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает CNN, речь идет об убитых палестинцах, искавших себе пропитание.

Два бывших представителя израильской армии подтвердили телеканалу подобные случаи в Газе.

По словам экспертов в области права, такая практика может нарушать международное право.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла использование бульдозеров для зачистки территории от тел, однако не прокомментировала, были ли они использованы для их захоронения. Представитель ЦАХАЛ в комментарии телеканалу заявил, что наличие бульдозеров у КПП "Зиким" было "обычным делом", их использовали в "оперативных целях".

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.